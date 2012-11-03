Amanuens inom Vetenskapligt Förhållningssätt (VF) vid HMV
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid.
Vi söker nu amanuenser inom Vetenskapligt Förhållningssätt vid HMV.
Om jobbet
Vi söker amanuenser vars arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning av praktiska moment på medicinska fakultetens grundutbildningar. Arbetsuppgifterna kan även förekomma utanför terminstid och kan då gälla t ex administrativa uppgifter, medverkan vid examinationer samt andra arbetsuppgifter enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifterna inom Vetenskapligt Förhållningssätt ingår att stödja studenters lärande under praktiska moment på medicinska fakultetens grundutbildningar. Du kommer som amanuens att ha undervisningsuppdrag på T1 respektive T5 på läkarprogrammet. Undervisningen omfattar statistik, epidemiologi och SPSS (statistikprogram). Förberedelsearbete och efterarbete ingår i arbetsuppgifterna.
Om dig
Vi vill att du är antagen till utbildning vid medicinsk fakultet, lämplig utbildningsbakgrund är pågående läkarstudier på termin 6, termin 7, termin 8 eller termin 9. Annan utbildningsbakgrund bedöms i varje enskilt fall.
• Du måste själv ha genomgått och ha godkänt betyg på de kurser/moment inom de områden som du ska undervisa inom och vara väl förtrogen med problembaserat lärande (PBL).
• Den sökande ska behärska muntlig och skriftlig kommunikation i svenska språket då undervisningen sker på svenska.
• Som person är du strukturerad och intresserad av pedagogik. Du kommer att arbeta i ett team av amanuenser som leds av en lärare. Som stöd kommer också att finnas en chefsamanuens med arbetsledande uppdrag.
• Du har förmåga att arbeta självständigt och i undervisningsteam. Du bör ha ett kreativt förhållningssätt till problemlösning och visa god samarbets- och kommunikationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Uppdrag som chefsamanuens kan bli aktuellt att diskutera under tillsättningen.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på enheten för Folkhälsovetenskap, vid avdelningen för Samhälle och Hälsa. På avdelningen arbetar drygt 65 personer med forskning och utbildning. Forskning bedrivs inom Idrottsmedicin, Medicinsk pedagogik, Socialmedicin och Folkhälsovetenskap, Hälsoekonomiska utvärderingar, Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande samt Prioriteringar i vård och omsorg. Medarbetarna är involverade i utbildningar på grund- och avancerad nivå inom Medicinska fakulteten.
Läs mer om vår verksamhet här
Om anställningen
Behörig till anställning som amanuens är bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Då undervisningen sker fysiskt på plats i Linköping så är en förutsättning att din studieort är Linköping eller Norrköping.
Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid, ett år i taget med förlängning upp till tre år.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
Denna anställning avser en intermittent anställning med ersättning per timme efter avrop från ansvarig chef. Anställningen avser i första hand max ett år, med möjlighet till förlängning.
