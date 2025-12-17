Amanuens inom nanoteknologi och funktionella material
2025-12-17
Amanuens inom nanoteknologi och funktionella material, med fokus på utveckling av metallorganiska ramverk för PFAS-rening
Tidsbegränsad deltidsanställning om 6-månader, 20-50%, med tillträde 2026-01-15 eller enl.
överenskommelse
Är du en engagerad, driven student som är intresserad av att bidra till viktig forskning?
Då ska du söka rollen som amanuens hos oss!
Som amanuens är du student och arbetar deltid i kombination med dina studier.
Om institutionen
Bli en av oss!
Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution är en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och har täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Institutionen har sju avdelningar med olika forskningsfokus, samt en administrativ avdelning för stöd och service. Institutionen är en internationell arbetsplats med ca 230 verksamma medarbetare.
Läs mer om oss https://www.uu.se/institution/materialvetenskap
Om avdelningen
Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver forskning inom funktionella porösa material för energi- och miljötillämpningar, nanobiomaterial, hållbar elektrisk energilagring och energiomvandling, funktionalisering av elektrodytor för katalytiska tillämpningar, additiv tillverkning för läkemedelsmaterial, mikrosensorer för in vivo användning, samt hållbara material från biomassa. Forskare vid avdelningen har således omfattande erfarenhet inom funktionalisering av biomaterial, biokompabilitet, additiv tillverkning, organisk energilagring, nanosäkerhet, samt utveckling och analys av funktionella porösa material.
Läs mer om avdelningen https://www.uu.se/institution/materialvetenskap/forskning/forskningsavdelningar/nanoteknologi-och-funktionella-material
Vår forskargrupp (MOF@UU) är specialiserad på utveckling av metallorganiska ramverk (MOF:er) och relaterade material för tillämpningar inom bland annat växthusgas-separation, vattenrening och katalys. Vi söker nu en motiverad student som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Du spelar en aktiv roll i ett pågående forskningsprojekt. Arbetsuppgifterna omfattar planering och genomförande av syntes av lantanid-baserade (samt andra) MOF:er, relevant karakterisering (t.ex. TGA, IR) samt adsorptionstester av PFAS på de framställda materialen. Du kommer även att analysera data från standardmetoder (PXRD, IR, TGA) samt NMR och LC-MS, och bidra genom att bistå andra forskare med liknande analyser. Detta är en möjlighet att få praktisk erfarenhet av avancerade material och analysmetoder i en dynamisk forskningsmiljö.
Kvalifikationskrav:
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till och registrerad på utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och anställningen får motsvara högst 50% av full arbetstid. Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap.
För denna anställning krävs att du har goda studieresultat från ett master-/civilingenjörsprogram och har fullgjort minst två års heltidsstudier. Vi kräver även goda resultat från kurser i kemi.
För denna anställning krävs också:
- Goda resultat i kurser inom oorganisk, organisk eller analytisk kemi.
- Goda färdigheter i laboratoriearbete och dataanalys.
- Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av forskningskommunikation, eller vilja att bidra till gruppens forskningskommunikation genom användning av sociala medier.
Du bör också ha en mycket god organisationsförmåga.
Instruktioner för ansökan
- Ett kort personligt brev där du beskriver dig själv och varför du är lämplig för denna tjänst (max 1 sida) CV (max 1 sida)
- Registreringsintyg som visar att du är antagen och registrerad till utbildning på högskola/universitet under terminen samt
- övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Vi kommer under ansökningstiden att löpande läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i max sex månader enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20-50 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Ocean Cheung, ocean.cheung@angstrom.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07, UFV-PA 2025/3959
