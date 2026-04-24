Amanuens inom muskuloskeletal radiologi
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för kliniska vetenskaper är en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 16 olika ämnesområden (avdelningar) och är indelade i fyra sektioner. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.
Muskuloskeletal radiologi är en forskningsgrupp inom avdelningen för radiologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Verksamheten bedriver forskning och samverkan med fokus på bilddiagnostik av sjukdomar och skador i rörelseapparaten, till exempel tumörer, traumatiska skador, inflammation och infektioner. Arbetet sker i nära samarbete med klinisk verksamhet och andra forskningsmiljöer, med målet att utveckla och utvärdera metoder som kan förbättra diagnostik och patientnytta. Läs mer på https://www.gu.se/forskning/muskuloskeletal-radiologi.
Vi söker dig som vill arbeta med projekt- och datastöd inom muskuloskeletal radiologi vid sidan av dina studier.
Arbetsuppgifter
Som amanuens inom muskuloskeletal radiologi vid avdelningen för radiologi kommer du att arbeta med projektstöd och bidra till det löpande arbetet i ett pågående forskningsprojekt. Arbetsuppgifterna omfattar insamling, strukturering och sammanställning av projektunderlag samt uppdatering och kvalitetssäkring av information i projektets arbetsytor, databaser och mallar. Arbetet innefattar även ett systematiskt arbete med dokumentation och material enligt projektets rutiner och instruktioner, liksom framtagning av enklare sammanställningar och underlag till projektgruppen. I rollen ingår också praktiskt och administrativt stöd i samband med projektaktiviteter och interna arbetsmoment. Du kommer att arbeta i nära samverkan med projektets forskare och administrativ personal och bidra till att arbetet drivs framåt på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt.
Kvalifikationer
För anställning som amanuens ska sökande vara antagen på grundnivå eller avancerad nivå och förväntas studera under anställningstiden. För anställningen krävs god förmåga att arbeta strukturerat och noggrant med information, samt mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska. Du behöver även ha god datorvana och kunna arbeta självständigt utifrån givna instruktioner och rutiner.
Meriterande är erfarenhet av arbete i forskningsmiljö, särskilt inom medicin eller radiologi. Det är även meriterande med kunskap eller intresse för muskuloskeletal radiologi och/eller erfarenhet av arbete med databaser, datahantering eller kvalitetsgranskning av underlag. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga och ett ansvarstagande förhållningssätt är centralt.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 25 % i 12 månader med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta docent Pawel Szaro, 031-3426857, mailto:pawel.szaro@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Handlingar som skall bifogas ansökan:
CV
Personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och hur du uppfyller kvalifikationerna.
Beskrivning av eventuell tidigare forskningserfarenhet
Vi ber dig att till din ansökan bifoga ett studieintyg från LADOK som visar att du bedriver studier på högskolenivå. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-05-14
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
