Amanuens inom Mineralogi, petrologi och tektonik
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper / Skolassistentjobb / Uppsala Visa alla skolassistentjobb i Uppsala
Vill du arbeta med geovetenskap, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 300 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar en rad olika ansvarsområden. Du kommer att assistera i grundutbildningskurser i mineralogi, petrologi och tektonik (MPT), samt stödja studenter i både praktiska och teoretiska kursmoment. Dessutom kommer du att delta i administrativa uppgifter relaterade till undervisning och vid behov bidra till termodynamisk modellering och forskningsassistans. Samarbetet med lärare och forskare inom MPT-programmet är också en del av dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För denna tjänst behöver du ha en kandidatexamen i geovetenskap eller ett närbesläktat område samt ett starkt intresse för mineralogi och petrologi. Det är även viktigt att du har utmärkta kommunikations- och organisationsförmågor. Det är ett krav att du kan engelska flytande.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Tidigare erfarenhet av termodynamisk modellering är mycket önskvärt.
- Pedagogisk erfarenhet, såsom undervisning eller handledning, är en fördel.
- Kunskap om relevanta IT-system som används i akademiska miljöer är meriterande.
- Kunskaper i svenska är en fördel.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett CV och personligt brev. Till din ansökan ombeds du bifoga underlag som styrker antagning till utbildning på grund-/avancerad nivå.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 i fyra månader. Omfattningen är 50 %. Tillträde 15 februari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Iwona Klonowska, biträdande universitetslektor. E-postadress: mailto:iwona.klonowska@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 5 februari 2026, UFV-PA 2026/205.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
