Amanuens inom hälsa, cirkus och Parkinsons sjukdom
2025-12-10
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.Vid institutionen för fysisk aktivitet och hälsa bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom ämnesområdena psykologi och fysisk aktivitet och hälsa. Till institutionen söker vi nu en amanuens med intresse för forskning och som vill bidra till en utvärdering av ett projekt om cirkus för personer med Parkinsons sjukdom.
Arbetsuppgifter
Som amanuens kommer du att arbeta med utvärderingen av ett pilotprojekt som handlar om cirkus för personer med Parkinsons sjukdom. Projektet bedrivs av Cirkus Cirkör.
Dina arbetsuppgifter innefattar observationer och datainsamlingar på plats hos Cirkus Cirkör i Alby, Botkyrka, samt planering och databearbetning från GIH.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som amanuens är den student som är antagen till utbildning, enligt 5 kapitlet 10§ HF, på grundnivå eller avancerad nivå inom universitet och högskola. Du som söker denna anställnings ska, vid tillträdesdagen, kunna uppvisa antagningsbesked till sådan utbildning.
För denna anställning har följande krav fastställts:
• Genomgått akademisk utbildning motsvarande minst 120 hp inom idrottsvetenskap, psykologi eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av kvalitativ metod, särskilt intervjumetodik.
• God samarbetsförmåga.
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
• Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen inklusive självständighet, ett varmt och inkännande förhållningssätt till äldre personer, och anpassningsbarhet till skiftande omständigheter.
• Vikt läggs vid erfarenhet och intresse av rörelse eller träning för äldre personer.
• Vikt läggs vid tidigare erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetstider och omfattning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 6 månader, sysselsättningsgraden motsvarar ca 35% av heltid. Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.
För amanuensbefattningar kan anställning ske på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Innehavare av anställningen bör vara studerande under hela anställningsperioden. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
• CV,
• Personligt brev.
• betyg från tidigare terminer
• intyg från Ladok om pågående studier
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 5 januari 2026.
Här kan du läsa mer om GIH:s medarbetarskapspolicy.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.
GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
