Amanuens inom arkeologiskt forskningsprojekt
2026-02-13
Amanuens i arkeologi (20%)
Vid Institutionen för historiska studier, som tillhör den humanistiska fakulteten, bedrivs undervisning och forskning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Undervisningen sker på samtliga nivåer från grundkurser till forskarutbildning och det samlade utbildningsuppdraget omfattar för närvarande ca 700 helårsstudieplatser. Forskningen sker såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag. Institutionen är en ledande europeisk miljö för forskning kring historiska förändringar och förhållanden, och utgör samtidigt ett dynamiskt centrum för kritiska analyser av kulturarvsfrågor.
Institutionen har idag ca 100 anställda forskare, lärare, doktorander och personal i verksamhetsstödet. Mer information om institutionen finns på vår webbplats https://www.gu.se/historiska-studier.
Institutionen för historiska studier söker nu en amanuens med inriktning mot arkeologi som kommer arbeta i det externt finansierade forskningsprojektet NEOSEA.
Arbetsuppgifter
Inom NEOSEA-projektet undersöks neolitisk sjöfart och sjöfartsteknologi samt dess roll i att forma en ny och sammankopplad värld av megalitiska samhällen.
NEOSEA finansieras av ett startbidrag från ERC (1,5 miljoner euro) som leds av Bettina Schulz Paulsson. Det femåriga forskningsprojektet använder modellering och DNA-analyser för att visa spridningen av megaliter i Europa och visa på förekomsten av förhistoriska maritima förbindelser, nätverk och migration.
Tjänsten som amanuens finansieras av NEOSEA-projektet. Den som anställs kommer bli del av ett internationellt team och får en anställning på Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
Som amanuens kommer du arbeta med praktiska arbetsuppgifter inom NEOSEA-projektet. Bland annat ingår registrering och bearbetning av prover samt att delta vid fältarbete. Inom tjänsten får du också en inblick i arbetslivet som forskare i arkeologi.
Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på avancerad nivå. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst ett år, med möjlighet till förlängning. För denna anställning som amanuens krävs pågående utbildning inom arkeologi, motsvarande mastersprogrammet i arkeologi termin 2 eller senare.
För tjänsten krävs också mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet av arbete med forskning och datainsamling samt fältarbete (helst med megalitgravar/stenålder och med ledande utgrävningserfarenhet) är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till självständighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader, 20% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för historiska studier. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta universitetslektor och docent Bettina Schulz Paulsson på mejl: bettina.schulz.paulsson@gu.se
.
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta institutionens HR Johanna Hagbranth på mejl: johanna.hagbranth@gu.se
.
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.
