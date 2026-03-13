Amanuens i robotik och artificiell intelligens
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2026-03-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.Robotik och artificiell intelligens (RAI) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu en student med erfarenhet av multi-sensorfusion, som ska arbeta som amanuens i ett projekt relaterat till autonom navigering av okända, ostrukturerade och komplexa områden med störningar i form av miljöfaktorer. RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik.
Du kommer ha möjlighet att samarbeta med forskare från RAI-teamet som bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på:
• VLM-baserad perception och kartläggning för humanoider.
• MPC-baserad reaktiv navigering för humanoider.
• Röstbaserad människa-robot-interaktion.
Arbetsuppgifter
Typiska arbetsuppgifter för denna tjänst kommer att fokusera på:
• Utveckling av algoritmer och deras mjukvaruimplementering för ROS i C++, Python och MATLAB.
• Experimentell demonstrering av resultatet av forskningsinsatserna.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
För att vara behörig för tjänsten måste du vara inskriven som student vid ett universitetsprogram inom tillämpad artificiell intelligent eller närliggande område och ha bakgrund inom robotik. Du behöver vara intresserad av att utveckla navigeringsalgoritmer för autonoma fordon inom ostrukturerade komplexa områden med störningar i form av miljöfaktorer. Du måste också ha erfarenhet av programmering med Python, C++ och MATLAB med fokus på datorseende.
Eftersom en del av arbetsuppgifterna är att kommunicera resultaten på engelska med kollegor och forskningspartners måste du kunna uttrycka dig både muntligt och skriftligt på engelska. Du behöver också kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.Anställningsvillkor
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).
Timlön/ersättning
För alla uppdrag får du timlön samt värdefull arbetslivserfarenhet för ditt CV. Timlön beroende på arbetsuppgiftens svårighetsgrad:
Nivå 1: 156 kr/timme (motsvarar ca 25 700 kr/månad vid heltidsarbete).
Nivå 2: 171 kr/timme (motsvarar ca 28 200 kr/månad vid heltidsarbete).
Information
Anställning som amanuens är tidsbegränsad till 12 månader och omfattar upp till 50% av heltid per månad. Arbetsbelastningen kan variera över tid och enligt överenskommelse. Målet är att fördela arbetet så att det är förenligt med dina studier. Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort Luleå.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Dr. Anton Koval, 0920-49 2381, anton.koval@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska då vi har engelsktalande i rekryteringsgruppen.
Sista dag att ansöka är 3 april 2026
Referensnummer: 2466-2026 Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9797090