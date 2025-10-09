Amanuens i robotik och AI med fokus på tillämpningar av fältrobotik
2025-10-09
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och artificiell intelligens (RAI) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu studenter med erfarenhet av robotik, som ska arbeta som amanuens i projekt med fokus på:
• Konnektivitet i robotsvärmar
• Terrängnavigering för markrobotar
• Rörliga manipulatorer i svåra miljöer
Där studentens kunskap och intresse bör matcha någon av dessa områden.
Du kommer ha möjlighet att samarbeta med forskare från RAI-teamet som bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på:
• Samarbete i Multi-UAV uppdrag, och ad-hoc nätverk möjliggjorda av UAV:er
• Uppgiftsplanering och utförande för robotar
• Terrängsegmentering och Klassifiering
• Vägplanering för markrobotar i skog och snötäckt terräng
• "Pick & Place" autonomi och robotseende för rörliga manipulatorer

Dina arbetsuppgifter
Typiska arbetsuppgifter för denna tjänst kommer att fokusera på:
• Utveckling av mjukvara inom ROS, Python, och C++ för robotnavigering och kommunikation.
• Experimentell demonstrering av resultatet av forskningsinsatserna.
Kompetens och erfarenhet
För att vara behörig för tjänsten måste du vara inskriven som student vid ett universitetsprogram inom tillämpad artificiell intelligent eller närliggande område och ha bakgrund inom robotik. Du behöver vara intresserad av att utveckla navigeringsalgoritmer för autonoma fordon inom ostrukturerade komplexa områden med störningar i form av miljöfaktorer. Du måste också ha erfarenhet av programmering med Python, C++ och MATLAB med fokus på datorseende.
Eftersom en del av arbetsuppgifterna är att kommunicera resultaten på engelska med kollegor och forskningspartners måste du kunna uttrycka dig både muntligt och skriftligt på engelska. Du behöver också kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Anställningsvillkor
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).
Timlön/ersättning
För alla uppdrag får du timlön samt värdefull arbetslivserfarenhet för ditt CV. Timlön beroende på arbetsuppgiftens svårighetsgrad:
Nivå 1: 156 kr/timme (motsvarar ca 25 700 kr/månad vid heltidsarbete).
Nivå 2: 171 kr/timme (motsvarar ca 28 200 kr/månad vid heltidsarbete).
Information
Anställning som amanuens är tidsbegränsad upp till 12 månader, med möjlighet till förlängning, och omfattar upp till 50% av heltid per månad. Arbetsbelastningen kan variera över tid och enligt överenskommelse. Målet är att fördela arbetet så att det är förenligt med dina studier.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Anton Koval, Biträdande universitetslektor, 0920-49 2381, anton.koval@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se

Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska då vi har engelsktalande i rekryteringsgruppen.
Sista dag att ansöka är 30 oktober 2025
Referensnummer: 4154-2025

Ersättning
