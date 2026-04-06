Amanuens I Produktionsekonomi, Kurs Tppe98
Om jobbet
Vi söker minst en amanuens, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga lärare i kursen TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori som ges av avdelningen för produktionsekonomi. Arbetsuppgifterna innebär lektionsundervisning, handledning vid räknestugor, laborationshandledning och tentarättning på inom kursen. Arbetsuppgifterna kan också omfatta enklare form av administration och koordinering i grundutbildningen. Undervisningen sker på svenska.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Anställningen är direkt kopplad till grundutbildningskursen TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori som ges av avdelningen för produktionsekonomi vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann och vara intresserad av ämnesområdet.
Ett krav för att kunna erhålla anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi och på grundnivå har läst minst 60 hp eller att du påbörjat dina studier på avancerad nivå. Ett krav är också att ha läst och examinerat kursen TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori. Goda ämneskunskaper är meriterande. Det är också meriterande att ha erfarenhet av liknande uppdrag.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelningen för produktionsekonomi som finns vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och har utbildningar inom teknisk fakultet. Vid avdelningen finns ett stort grundutbildningsuppdrag som bl.a. omfattar undervisning vid Civilingenjörsutbildningarna i industriell ekonomi och maskinteknik samt det internationella mastersprogrammet Industrial Engineering and Management.
Om anställningen
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen. Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid.
Omfattning och tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-04-06Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27 april 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119434". Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096)
Linköpings universitet (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Kontakt
Martin Kylinger martin.kylinger@liu.se Jobbnummer
9838328