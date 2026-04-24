Amanuens i Musikalisk gestaltning med inriktning mot musikteori
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder utbildningar som tillhör landets bästa. Nu söker vi dig som vill arbeta som amanuenser i Musikalisk gestaltning med inriktning mot musikteori vid Musikhögskolan. Som amanuens kommer du att vara en viktig del av vår fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.
Bakgrund
På Musikhögskolan, Örebro universitet, möts konstnärliga och vetenskapliga perspektiv med kunskap och lärande i en miljö där olika estetiska uttryck får samspela. Vi erbjuder konstnärlig utbildning inom musikalisk gestaltning, teaterpedagogprogram, musiklärarutbildning inom ramen för ämneslärarprogrammet, samt kandidatprogram, masterprogram och forskarutbildning i musikvetenskap. Vi bedriver också internationellt framgångsrik forskning inom musikvetenskap, inklusive musikpedagogisk och didaktisk forskning, och arbetar med forskningsutveckling inom musikalisk gestaltning.
Musikteori är en grundläggande komponent i Musikhögskolans utbildningar. Vi söker nu en engagerad student som kan stötta andra studenter i deras teoristudier.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet som amanuens innebär att du utför enklare undervisning eller undervisningsadministration. Arbetsuppgifterna består i att ge kurs i grundläggande musiklära, samt att ge stöd inom kurser i musikteori och gehör, till exempel i form av teoristugor och individuell läxhjälp.Kvalifikationer
För att vara behörig att anställas som amanuens ska du vara antagen till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dina studier ska ha varit inom något av ämnesområdena musikalisk gestaltning, musikpedagogik eller musikvetenskap, och du ska ha goda kunskaper i musikteori.
Vi söker dig som har intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska kunna arbeta självständigt, ha god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter.
Information
Anställningen är 10 %, under perioden 2026-08-17-2027-06-07. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Enhetschef Simon Schierup 0730-686785, e-post: mailto:simon.schierup@oru.se
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-05-15. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Enhetschef
Simon Schierup simon.schierup@oru.se 0730-686785 Jobbnummer
9873202