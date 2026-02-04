Amanuens i grundutbildning, inom ämnesområdet Diagnostisk radiologi
Forskargruppen
Forskargruppen är inriktad på neurodegenerativa sjukdomar, med särskilt fokus på Parkinsons sjukdom och normaltryckshydrocefalus (NPH).
Vi använder oss av olika radiologiska metoder - i synnerhet magnetresonanstomografi (MR) - för att studera både sjukdomarnas patofysiologi och deras diagnostiska karakteristika.
Gruppen leds av Charalampos Georgiopoulos, docent och överläkare i neuroradiologi. Övriga medlemmar inkluderar fyra kliniska doktorander och en senior forskare, och vi samarbetar nära med MR-fysiker. Vi är en tvärprofessionell och dynamisk grupp med stark klinisk förankring och ett gemensamt mål att förbättra diagnostik och förståelse av neurodegenerativa tillstånd med hjälp av avancerad bilddiagnostik.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Forskargruppen söker nu en amanuens för en tidsbegränsad anställning på 10%. Föreslaget tillträdesdatum är den 1/3 2026 eller enligt överenskommelse, till och med 30/6 2026.
Vi erbjuder
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en läkarstudent med intresse för att fördjupa sig inom bilddiagnostik och neurodegenerativa sjukdomar. Uppdraget omfattar att strukturera och vidareutveckla en påbörjad litteratursammanställning om MR-avbildning av meningeala lymfatiska kärl, genomföra kompletterande litteratursökning vid behov samt bidra till författandet av en översiktsartikel.
Studenten förväntas arbeta självständigt under handledning, delta i regelbundna avstämningar och leverera utkast enligt överenskommen tidsplan.Kvalifikationer
För anställningen krävs:
- Aktivt studerande på inom läkarprogrammet på Lunds Universitet.
- Intresse för bilddiagnostik och forskning
- Noggrannhet och förmåga att jobba strukturerat
- God samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är:
- Tidigare erfarenhet av litteratursammanställning eller översiktsartiklar (tex narrativ/systematisk översikt)
- Erfarenhet av arbete med statistikprogram såsom SPSS, R eller liknande
- Grundläggande kunskaper i medicinsk bildtolkning eller radiologiÖvrig information
Anställningen är tidsbegränsad på 10 % under önskat startdatum den 1/3 2026, eller enligt överenskommelse till och med 30/6 2026.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
