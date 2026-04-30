Amanuens i företagsekonomi, inriktning finansiering
Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS), är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med cirka 150 anställda och cirka 3 500 studenter per läsår. Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö. Verksamheten är inriktad mot finansiering, management, marknadsföring och redovisning.
Finansiering är den del av företagsekonomin som inriktas på studier av alla områden av finansiering, med särskilt fokus på riskhantering och derivat, finansmarknadernas mikrostruktur, samt bolagsstyrning.
Mer information om oss finns på: Företagsekonomiska institutionen.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Arbetet som amanuens utgör en länk mellan studenter och kurser/lärare, kurskoordinator samt studieadministration. Amanuensen ska ha hög grad av tillgänglighet för studenter. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på att stödja studenter och kursansvariga lärare inom FEK-I och FEK-II. I arbetet ingår att besvara ämnesrelaterade frågor från studenter kring kursinnehåll i syfte att underlätta och stödja studenters lärprocess, samt att vara kurs- och programansvariga behjälpliga med administrativa frågor kring genomförandet av kurser.Kvalifikationer
Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå. Goda kunskaper inom finansiering motsvarande kurserna Finansiering I och Finansiering II är nödvändigt. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är den sökandes egna studieprestationer, engagemang och pedagogisk förmåga. Erfarenhet som amanuens eller kursassistent med inriktning finansiering är meriterande.
Om anställningen
Anställningen omfattar 50 % av heltid och är tidsbegränsad till 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Närmare information om anställningen lämnas av Jarkko Peltomäki, tfn 08-163022, jarkko.peltomaki@sbs.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Företagsekonomiska institutionen (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Företagsekonomiska institutionen
