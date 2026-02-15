Amanuens i Energisystem, inom forskningsprojekt vattenkraft och AI
2026-02-15
Om jobbet
Vi söker nu en timavlönad amanuens, som vid behov och överenskommelse kommer att assistera kursansvariga lärare i kurser som ges av avdelningen Energisystem. I första hand gäller detta projektstöd i forskningsprojekt om vattenkraft och AI, men stöd i kurser kan vara aktuella. Arbetsuppgifterna omfattar administration samt assistenttjänstgöring i forskningsprojekt men även lektions- och seminarieundervisning, handledning, samt rättning av rapporter.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på avancerad nivå, företrädelsevis sista året.
Amanuensanställningen är direkt kopplad till forskningsprojekt vid avdelningen och avancerade kurser som olika lärarlag ansvarar för. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av respektive ämnesområde.
Det är meriterande om du studerar eller har studerat vid Linköpings universitet. Det är också meriterande om du studerar sista året på avancerad nivå samt att du kan visa upp dokumenterade goda ämneskunskaper inom de områden du förväntas undervisa i, vilket bland annat rör energisystem generellt och specifikt energidatahantering av stora dataunderlag. Erfarenhet av tidigare undervisning är meriterande, liksom att du finns tillgänglig för uppdrag under resterande del av innevarande och nästkommande termin.
Din arbetsplats
Du kommer vara en del av Avdelningen Energisystem vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen har ett stort grundutbildningsuppdrag som omfattar undervisning vid civilingenjörsprogrammen Energi - miljö - management (300 hp) och Maskinteknik (300hp) samt Mastersprogrammet Sustainability Engineering and Management (120 hp).
Om anställningen
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse. En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen. Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50% av heltid.
Lön och förmåner
