Amanuens i byggproduktion och byggteknik
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2025-10-17
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för Industriellt och hållbart byggande på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser genomför ett forskningsprojekt som undersöker förutsättningar för trä i bostadsbyggandet. I en del av detta forskningsprojekt söker vi kartlägga vilken information beställaren eller fastighetsutvecklaren behöver för att ta beslut om trä som material, trä i kombination med andra material eller återbrukat trä.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgiften består i att stötta datainsamlingen i forskningsprojektet relaterat till beställare/fastighetsutvecklares informationsbehov. Det gäller att identifiera beställare och fastighetsutvecklare verksamma i Sverige, utforma en enkät, distribuera den, sammanställa data från enkäten eventuellt kompletterat med utvalda intervjuer.
Kompetens och erfarenhet
Nödvändigt krav för tjänsten är att du ska vara inskriven vid civilingenjörsprogrammet, Arkitektur inom avlutningen för husbyggnad, och ha läst minst 9 terminer. Meriterande är om du har kompetens från att ha genomfört datainsamling och analys kopplat till ett examensarbete eller till ett forskningsprojekt. Du ska kunna uppvisa en kunskap om trä i byggnadssamanhangAnställningsvillkor
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).
Timlön/ersättning
För alla uppdrag får du timlön samt värdefull arbetslivserfarenhet för ditt CV. Timlön beroende på arbetsuppgiftens svårighetsgrad:
Nivå 1: 156 kr/timme (motsvarar ca 25 700 kr/månad vid heltidsarbete).
Nivå 2: 171 kr/timme (motsvarar ca 28 200 kr/månad vid heltidsarbete).
Information
Tjänsten omfattar 20 % av heltid, dvs. i genomsnitt 1 dag i veckan under 1 månad, från den 25-11-10 till 25-12-10 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är flexibel.
Arbetsbelastningen kan komma att variera över tid och enligt överenskommelse men målsättningen är att den fördelas på ett sätt som gör det förenligt med studier vid universitetet.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Professor Lars Stehn, 070-3262986, lars.stehn@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 7 november 2025
