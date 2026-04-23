Amanuens För Uppdrag Inom Kursen Tniu19, Tniu22 Och Tniu23 - Matematik
Om jobbet
Vi söker minst 1 st timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kurserna TNIU19 - Matematisk grundkurs för byggnadsingejörer (6hp) och TNIU22 - Envariabelanalys I (6hp) under höstterminen 2026 samt TNIU23 - Envariabelanalys II vårterminen 2027 (första läsperioden). Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid lektioner.
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför att inom ramen för denna anställning genomgå en kurs (maximalt 10 timmar) med inriktning mot lika villkor.
Om dig
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och ha kunskaper av relevans för de aktuella kurserna.
Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning. Det är meriterande om du studerar till Högskoleingenjör i byggnadsteknik, vid ITN vid Linköpings universitet eller motsvarande, och att du under det senaste året, med goda resultat, har genomgått de tre aktuella kurserna. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med mars 2027.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på https://liu.se/organisation/liu/itn
och avdelningen https://liu.se/forskning/fysik-elektroteknik-och-matematik.
Vår lokaler är belägna mitt i industrilandskapet i centrala Norrköping.
Om anställningen
Detta avser en tidsbegränsad intermittent anställning med ersättning per timme. Omfattning och period bestäms i överenskommelse med kursansvarig lärare.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Aktuell amanuenslön vid Linköpings universitet är 159,70 kr/timme vilket motsvarar en heltidslön på 26 350 kr.Publiceringsdatum2026-04-23Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 maj 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Kontakt
George Baravdish george.baravdish@liu.se
9872728