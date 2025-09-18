Amanuens för uppdrag i kandidatprogram i grafisk design och kommunikation
Om jobbet
Vi söker en amanuens som kan assistera vid implementering och design av en demonstrator av sonifiering. Arbetsuppgifterna innebär främst ljuddesign och utvecklande av gränssnitt, under hösten med start 1 oktober 2025. Demonstratorn kommer att vara kopplat till forskningsprojektet "Ljuddesign för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken" och kommer användas för att både kommunicera forskningsresultat till och ge besökarna vid Visualiseringscenter en introduktion till sonifiering i stort.
Mer konkret, kommer demonstratorn bestå av enklare animationer (gjorda i ett webbaserat ramverk) ackompanjerade av miljöljud samt sonifiering. Sonifieringen ska i realtid förändras i relation till animationen. Den visuella gestaltningen i animeringen ska också kunna förändras och påverkas i realtid för att ge en användare en förståelse för hur en synskadad eller blind person kan tänkas uppleva miljön omkring sig. För att besökarna vid Visualiseringscenter ska kunna utforska sonifiering ska demonstratorn möjliggöra att olika parametrar i ljuddesignen kan förändras och anpassas efter användarens önskemål.
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför att inom ramen för denna anställning genomgå en introduktionskurs (maximalt 10 timmar) med inriktning mot lika villkor.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
För att kunna utföra arbetsuppgifterna krävs att du har kunskap inom procedurell ljuddesign genom godkänd kurs (TNM113 Procedurell ljuddesign för användargränssnitt) eller motsvarande, samt kunskaper i ljudkodmiljön SuperCollider. Du behöver också ha grundläggande kunskaper inom programmering samt användargränssnitt. För att kunna arbeta väl med ljuddesignen krävs också att du har goda, och dokumenterade, kunskaper inom musikteori och ljudproduktion. Om du har kunskap inom kommunikation, interkulturell kommunikation samt kulturanalys är det meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap, läs gärna mer här.
Om anställningen
Detta avser en tidsbegränsad anställning med ersättning per timme. Tillträde enligt överenskommelse.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön, för närvarande 154,55 kr/timme.
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön, för närvarande 154,55 kr/timme.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 26 september 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Välkommen med din ansökan!
