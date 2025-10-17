Amanuens för undervisning vid Sociologiska institutionen
2025-10-17
Vill du arbeta med undervisning inom Sociologiska institutionens grundutbildning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Vi söker nu en driven och engagerad amanuens som vill hjälpa till med undervisningen hos oss.
Välkommen att söka anställning som amanuens vid Uppsala universitet.
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i kursen Utvärderingsmetod på B-nivå med inriktning mot kvantitativ metod. Studenterna genomför en vetenskaplig utredning enligt kvantitativ sociologisk metod, och amanuensens uppdrag består i att leda introducerande labbar i RStudio samt ansvara för handledningstillfällen där studenterna arbetar vidare självständigt med sina projekt. Även undervisning på kursen Sociala villkor och sociala problem 1 ingår i tjänsten där arbetsuppgifterna främst handlar om att hålla i och leda seminariediskussioner. Visst administrativt arbete kan förekomma. Planering av undervisning sker i samråd med kursansvarig och undervisande personal.
Kvalifikationskrav
- För att anställas som amanuens är det ett krav att den sökande är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
- God kännedom om sociologisk teori och metod är ett krav för anställningen, exempelvis genom tidigare studier.
- Kunskaper i R och R Studio på hög nivå, eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav för anställningen.
- Mycket goda språkkunskaper i svenska, i tal och skrift, är ett krav för anställningen eftersom undervisningen sker på svenska.
Den sökande ska även ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga, god reflektionsförmåga och ansvarstagande. Då arbetet kommer ske i nära samarbete med kursansvarig lärare och övrig undervisande personal lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och en vilja att stötta kollegor och övrigt verksamma. Vidare är det av stor vikt att ha förmågan att kunna prioritera arbetsuppgifter utifrån verksamhetens tidsramar och deadlines.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Tidigare erfarenhet av undervisning eller liknande är meriterande.
- Intresse för och erfarenhet av kvantitativ metod är meriterande.
- Erfarenhet av att leda seminarium i undervisningssammanhang eller liknande aktiviteter som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. ca 2 månader, Omfattningen är 15 %. Tillträde den 10 november eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Simon Helperin, simon.helperin@uu.se
och Susanne Urban, susanne.urban@ibf.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband
med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 30 Oktober 2025, UFV-PA 2025/3103
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
