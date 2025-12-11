Amanuens för praktiska undervisningsmoment vid BKV
Vi söker nu amanuenser i anatomi till Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.
Om jobbet
Vi söker amanuenser i anatomi för undervisning och/eller handledning av praktiska moment på dom tidiga terminerna på medicinska fakultetens grundutbildningar i Linköping. Arbetsuppgifter kan även förekomma utanför terminstid och kan då gälla tex administrativa uppgifter, medverkan vid examinationer samt andra arbetsuppgifter enligt överenskommelse.
I arbetsuppgifterna ingår att stödja studenters lärande under praktiska moment inom ovan nämnda områden på medicinska fakultetens grundutbildningar. Förberedelsearbete och efterarbete ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer att få arbeta i nära samverkan med och få stöd av ämnesansvarig eller kursansvarig för de moment eller kurser som du är involverad i. Som stöd kommer också att finnas en enhetschef med arbetsledande uppdrag och två chefsamanuenser som fördelar uppdragen och håller ihop teamet med amanuenser.
Om dig
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå under hela anställningsperioden får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen. Vi vill att du är antagen till utbildning vid medicinsk fakultet samt är placerad i Linköping eller Norrköping. Lämplig utbildningsbakgrund är pågående läkarstudier. Annan utbildningsbakgrund bedöms i varje enskilt fall.
Det är av vikt att amanuenskårernas sammansättning utgörs av studenter från olika stadier på sin utbildning. Olika erfarenhet ger en bredd av infallsvinklar och är utvecklande för verksamheten. För att hålla denna sammansättning komplett söker vi för detta tillfälle främst studenter som påbörjar termin 4 under VT26.
Du måste vara i fas inom dina egna studier, ha godkända betyg på genomförda kurser och vara väl förtrogen med problembaserat lärande (PBL).
Tidigare dokumenterad erfarenhet av undervisning är meriterande.
Den sökande ska behärska muntlig och skriftlig kommunikation i svenska.
Som person är du strukturerad och intresserad av pedagogik. Du har förmåga att arbeta självständigt och i undervisningsteam. Du bör ha ett kreativt förhållningssätt till problemlösning och visa god samarbets- och kommunikationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, (BKV) som finns inom Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Målsättningen för verksamheten inom BKV är att bedriva högkvalitativ medicinsk och biomedicinsk forskning och undervisning på nationell och internationell toppnivå, till gagn för hälsa och sjukvård.
Institutionen har ca 550 anställda.
Om anställningen
I enlighet med Högskoleförordningen får en amanuens anställas högst 50 % och den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst 3 år.
Anställningen omfattar initialt en intermittent anställning om ca 10% med ersättning per timme. Denna kan senare under anställningen övergå till ett förordnande som amanuens om 10% eller mer. Anställningen avser i första hand max ett år, med möjlighet till förlängning.
Tillträde 260301.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2025-12-11Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 16 januari 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
