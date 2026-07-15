Åmåls kommun söker timvikarier till våra kök hösten 2026
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2026-07-15
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Vad erbjuder vi
- En möjlighet att arbeta på en stabil och bra arbetsplats med kollegor med högt fokus på att leverera och servera goda måltider.
• Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång.
Ditt uppdrag
• Kostenheten söker nu kockar som är engagerade och vill arbeta som timvikarier vid behov, exempelvis vid semester eller sjukdom.
Vem är du
• Är du intresserad av arbete i kök och brinner för att skapa måltider, då är detta jobbet för dig.
• För detta uppdrag ser vi att du är bekväm med att arbeta i olika kök och grupper.
• För detta uppdrag värderas personliga kompetenser högt.
Formella kompetenskrav
Vi söker dig som har utbildning och/eller relevant erfarenhet från arbete inom kök samt kunskap inom livsmedelshygien.
Digital identifikation med Bank ID
Att du har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från att arbeta med kostdata programmet Matilda är meriterande men inget krav.
Anställningen
• Är behovs styrd, vilket innebär du blir insatt vid sjukdom eller planerade ledigheter osv.
• Kock tjänsten är för närvarande placerad vid kostenheten inom samhällsbyggnadsförvaltning. Närmaste chef är Kostchef.
Ansökan
• Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att ta del av information kring bestämmelser om lön och ersättningar se utdrag ur vårt https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/hitta-lediga-jobb
samt information om centrala kollektivavtal. I huvudsak tillämpas avtalsområdets Huvudöverenskommelse och tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor. I vissa fall tillämpas lönekollektivavtal vid sidan av HÖK exempelvis PAN, RiB eller BEA. För information om centrala kollektivavtal hänvisar vi till https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Åmåls Kommun
(org.nr 212000-1587), https://www.amal.se
Box 62 (visa karta
)
662 22 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Jobbnummer
10003266