Åmåls Kommun söker Sommarvikarier till vård och omsorg 2026
2026-02-12
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill göra skillnad under sommaren 2026! Ta chansen att prova på ett utvecklande arbete som Sveriges viktigaste vikarie genom att söka sommarjobb inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen i Åmåls Kommun
Ditt uppdrag
Arbeta för att varje brukare får stöd, omvårdnad och service utifrån sitt behov och beviljade insatser. Ditt arbete går ut på att möjliggöra för den enskilde att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.
I rollen ingår att hjälpa till med personlig omvårnad, att stödja i vardagliga hushållssysslor, inköp, aktiviteter, medicinering samt administrativa uppgifter som att dokumentera i Lifecare.
Du kan jobba inom följande områden:
Vård och omsorg - hemvård, säskiltboende eller korttid.
För vidare information om våra verksamheter besök: Omsorg och stöd | Åmåls kommun
Vem är du
Genuin - Omtänksam - Aktiv -Modig
För detta uppdrag ser vi att du ska kunna bemöta människor på ett bra sätt och tycka om att hjälpa och stödja andra. Som person är du lyhörd och ansvarstagande. Du gillar ett omväxlande arbete både självständigt och tillsammans med andra.
Formella kompetenskrav
• Du ska ha fyllt 18 år.
• Goda kunskaper i svenska språket i så väl tal som i skrift. Språktest är obligatoriskt för alla sökande.
• Digital identifikation med Bank ID.
• B-körkort är en fördel och inom vissa områden ett krav.
• Utdrag ur polisens belastningsregister kommer efterfrågas.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
• Vi ser gärna att du har godkänd eller påbörjad utbildning inom vård och omsorg eller motsvarande utbildning.
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningen
Tidsbegränsad anställning med varierande sysselsättningsgrad. Din arbetstid kan komma att variera mellan dag, kväll och helg. Även natt och dygnspass kan förekomma. Anställningen är för närvarande placerad inom Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Åmåls kommun
Åmåls Kommun Kontakt
Enhetschef
Anne-Lee Haglund Anne-lee.haglund@amal.se 0532-17374
