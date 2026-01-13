Åmåls kommun söker Sjuksköterska/Distriktssköterska - Natt
2026-01-13
Vill du göra en verklig skillnad i människors liv? Bli en del av vårt engagerade team inom hemsjukvården i Åmåls kommun!
Åmåls kommun är en plats där omtanke och gemenskap står i centrum. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö för våra patienter, och vårt team inom hemsjukvården spelar en avgörande roll i detta arbete. Vi erbjuder en arbetsplats där dina insatser värdesätts och där du får möjlighet att växa både personligt och professionellt.
Vad erbjuder vi
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare i Åmåls kommun här: Vårt erbjudande!
Ditt uppdrag
Den komunala primärvården består av sjuksköterskor som jobbar dag/kväll eller natt. Vi har ett nära samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistent och hjälpmedelstekniker. Samarbetet innefattar även omvårdnadspersonal, biståndshandläggare med flera.
Den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för sjukvårdsinsatser, rehabilitering/habilitering och hjälpmedel inom ordinärt boende, särskilt boende och korttidsavdelning. Hos oss erbjuds du ett intressant och omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för hälso- och sjukvård och leder och instruerar i omvårdnadsarbetet tillsammans med övrig omvårdnadspersonal. Du arbetar också självständigt och genom att ensidigt och gemensamt med kollegor ansvara, bedöma och utföra medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser ges du möjlighet att utveckla, bredda och fördjupa din kompetens. Du kommer också få ta del av olika vård- och omsorgsboenden och som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård har du många samarbetspartners, såväl internt som externt vilket förutsätter att du trivs med att samarbeta och samverka. Som sjuksköterska hos oss samverkar du med externa vårdgivare samt ingår i samverkande sjukvård via jourcentral, 1177, medicinsk äldrevårdsavdelning och IVPA (i väntan på ambulans) där akuta uppdrag ingår.
Se gärna vår film om hur det är att arbeta i hemsjukvården: Att jobba i Hemsjukvården - Åmåls kommun
Vem är du
Du kommer ha ett nära samarbete med olika professioner, därför värdesätter vi god samarbetsförmåga och att du är flexibel som person. Du har förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Vidare är du lyhörd, kommunikativ och har ett gott bemötande. Utmaningar i det dagliga arbetet ser du som möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Formella kompetenskrav
• Legitimerad Sjuksköterska.
• Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i så väl tal som skrift.
• B-körkort erfordras och digital legitimering med Bank ID.
Meriterande
• Det är fördelaktigt om du har erfarenhet och/eller utbildning riktade mot kommunal verksamhet.
Anställningen
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 68 % eller tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse, natt. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Sjuksköterskan är för närvarande placerad vid Hemsjukvården inom välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen. Närmaste chef är enhetschef. Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga beslut tas.
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande).
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls kommun (org.nr 212000-1587)
(org.nr 212000-1587) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Åmåls Kommun Kontakt
Verksamhetschef
David Engkvist david.engkvist@amal.se 0532-777238
