Åmåls kommun söker handläggare till överförmyndarenheten
2026-03-09
Vill du arbeta med myndighetsutövning, säkerställa att människor som behöver stöd får sina rättigheter tillgodosedda och samtidigt vara med och implementera samt utveckla rutiner och arbetssätt utifrån ny lagstiftning?
Vad erbjuder vi
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands Överförmyndarnämnd ansvarar för överförmyndarverksamheten inom Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjängs kommuner. Nämndens uppdrag är att säkerställa att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt - på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller likande förhållanden - får samma rättigheter som alla andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarens verksamhet och myndighetsutövningen regleras i föräldrabalken och förvaltningslagen. 1 juli 2026 träder med största sannolikhet en ny lagstiftning i kraft som bland annat kommer att innebära att överförmyndarverksamheten tar över visst beslutsfattande från domstol och att kvalitetskraven på vår myndighetsutövning utökas.
Överförmyndarenheten jobbar på uppdrag av nämnden och är en kommunal tillsynsmyndighet. Den gemensamma överförmyndarenheten är placerad i Åmåls kommun och verksamheten består av ett team på 6 medarbetare - enhetschef, senior handläggare, handläggare och administratör. Vi är ett litet arbetslag som är beroende av varandra för att tillsammans lyckas med vårt gemensamma uppdrag. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra rutiner och arbetssätt för en rättsäker och effektiv myndighetsutövning. Våra ambitioner är höga och vi erbjuder ett intressant arbete med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter. Som medarbetare hos oss är du en viktig tillgång och lagspelare.
I samband med ny lagstiftning, som medför att verksamhetsområdet får ett utökat ansvarsområde, ställer vi om vår verksamhet och söker nu en handläggare till vårt team!
Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: Vårt erbjudande!
Ditt uppdrag
I rollen som handläggare arbetar du självständigt med att utreda inkommande ärenden och att fatta beslut enligt delegationsordning. Du har kontakt med både ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare), huvudmän, allmänhet och andra myndigheter och vi ställer därmed höga krav på din sambets- och pegagogiska förmåga. Du handlägger och arbetar med ärenden som löper över tid, påminnelser som behöver följas upp och uppgifter som kontinuerligt behöver prioriteras om utifrån inflödet till myndigheten. Struktur är nödvändigt, men du måste vara flexibel, arbetsdagen styrs i hög grad av det som kommer in.
I uppdraget ingår granskning av redovisningshandlingar och beslut om arvodering samt tillsyn över ställföreträdarskap. Du utreder och skriver yttranden om ärenden inom verksamhetsområdet. Dina arbetsuppgifter inkluderar även att rekrytera, kontrollera, utbilda och informera ställföreträdare. I tjänsten ingår att informera och samverka med andra intressenter, exempelvis rättsväsendet, kommunala förvaltningar och allmänheten. För att trivas hos oss behöver du känna dig trygg i att ha flera paralella arbetsuppgifter.
Vem är du
Vi söker en kollega som trivs i ett arbete med stundtals högt tempo och varierade arbetsdagar. Du behöver kunna ta ansvar för dina uppgifter och fatta egna beslut. Du handlägger dina ärenden självständigt men får stöttning av dina kollegor. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Tjänsten kräver att du motiveras av att samarbeta med andra för att uppnå goda resultat. Som person är du engagerad, noggrann och sercviceinriktad. Du är van vid att arbeta i digitala system. Ibland kan du behöva agera i situationer där personer är känslomässigt påverkade vilket kräver stabilitet och professionalitet. Eftersom en viktig del av arbetet är att rekrytera och informera ställföreträdare är det önskvärt att du har lätt för att snabbt skapa nya relationer på ett professionellt sätt. Du är en flexibel person som har lätt för att anpassa dig till snabbt ändrade omständigheter. Förmåga att kunna kombinera myndighetsutövning med både servicekänsla och integritet är grundläggande egenskaper för den här tjänsten.
Formella kompetenskrav
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, exempelvis inom juridik, ekonomi, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Digital identifikation med Bank ID.
B-körkort.
Datavana och erfarenhet av digitala system.
Meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning eller med granskande/utredande verksamhet. Vi söker en lagspelare och värdesätter dina personliga egenskaper och hur du kan bidra till vårt team.
Med hänsyn till ny lagstiftning och utveckling av utökat arbetsområde kommer vi även att lägga särskild vikt vid din framåtanda och vilja till att bidra till att utveckla vår verksamhet till en rättsäker och kvalitativ myndighet.
Anställningen
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Handläggaren är för närvarande placerad vid Överförmyndarenheten inom Kommunstyrelseförvaltningen. Närmaste chef är enhetschef.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan till oss!
