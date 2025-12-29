Åmåls kommun söker Enhetschef till Stöd och funktion
Åmåls kommun / Sjukvårdschefsjobb / Åmål Visa alla sjukvårdschefsjobb i Åmål
2025-12-29
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åmåls kommun i Åmål
Vad erbjuder vi
Vill du bli vår nya kollega? Vi söker dig som har intresse och kunskap inom målgruppen personer med funktionsvariationer.
Hos oss får du ett omväxlande och roligt jobb där du arbetar utifrån ett situations anpassat ledarskap och du kommer att ingå i Stöd och funktions ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och övriga enhetschefer inom Stöd och funktion.
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: Vårt erbjudande!
Ditt uppdrag
Som enhetschef hos oss erbjuder vi dig ett kreativt, spännande, självständigt och varierande arbete som kräver att du har mycket god samarbetsförmåga. Du företräder kommunen som arbetsgivare och ansvarar för personal, arbetsmiljö, verksamhetens insatser utifrån fastställda mål, riktlinjer och tilldelad budgetram. Du ser kvalitetsarbete och förändringsarbete som en självklar arbetsuppgift. I din roll som enhetschef kommer du att leda och utveckla enheten för att möta behoven hos de vi är till för.
Vem är du
Att vara en del i en helhet är en självklarhet för dig och du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Som person har du goda ledaregenskaper med förmåga att arbeta målinriktat och åstadkomma resultat. Du söker nya perspektiv och idéer för att stimulera innovation och förändring och är bra på att samverka och vara lyhörd. Du har god självkännedom, är tydlig och kan leda och motivera andra till att effektivt nå uppsatta mål.
Formella kompetenskrav
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom verksamhetsområdet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Anställningen förutsätter att du har B-körkort samt att du kan tillhandahålla digital identifikation med bank-ID. För detta uppdrag värderas personliga kompetenser högt.
Meriterande
Erfarenhet från ledande positioner är meriterande men behöver inte vara ett krav. Din personliga lämplighet är viktig och du måste ha ett genuint intresse av att arbeta med människor och att vara en del i en helhet.
Anställningen
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Enhetschefen är för närvarande placerad vid Stöd och funktion inom Välfärd och arbetsmarknadsförvaltningen, som är organiserad direkt under Välfärd och arbetsmarknadsnämnden. Närmaste chef är verksamhetschef.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls kommun
(org.nr 212000-1587) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Kontakt
Facklig - Kommunal
Joachim Örtegren joakim.ortegren@amal.se Jobbnummer
9665470