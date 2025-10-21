Åmåls kommun söker behovsanställd administratör till överförmyndarenheten
Vad erbjuder vi
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands Överförmyndarnämnd ansvarar för överförmyndarverksamheten inom Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjängs kommuner. Åmåls kommun är värdkommun och den gemensamma överförmyndarenheten är placerad inom Åmåls kommuns organisation. Verksamheten består av fem och en halv handläggaretjänster, en administratör och en enhetschef. Vi utför myndighetsutövning och arbetar för en effektiv och rättssäker handläggning i vårt uppdrag. Vårt uppdrag är mångsidigt - vi erbjuder ett intressant och omväxlande uppdrag för vår nya kollega!
Ditt uppdrag
I uppdraget som behovsanställd administratör stöttar du vårt arbetslag inom administration i en period då verksamheten har ett större inflöde av handlingar. Hantering av inkommande post, registrering av handlingar i vårt ärendehanteringssystem Wärna Go, hantering av e-tjänster, diarieföring samt förgranskning av redovisningshandlingar ingår i ditt uppdrag. Behovet och omfattningen av uppdraget varierar under året men väntas vara som mest februari - april 2026.
I rollen som administratör har du kontakt med både ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare), huvudmän, allmänhet och andra myndigheter.
Vem är du
För detta uppdrag ser vi att du har ett strukturerat och effektivt arbetssätt - du trivs med att hantera handlingar i fysisk form. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift och har god datavana. Vi arbetar på en liten arbetsplats med högt tempo varför det även är viktigt att du är en flexibel person som har lätt för att samarbeta med andra och anpassa dig till verksamhetens behov. Du ska vara professionell och kunna kombinera myndighetsutövning med både servicekänsla och integritet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Formella kompetenskrav
• Administrativ utbildning på gymnasienivå eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska - tal och skrift.
• Kunskaper i Microsoft 365
• Digital identifikation med Bank ID
• B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från offentlig förvaltning är meriterande men inget krav.
Anställningen
Tidsbegränsad timanställning vid behov, med varierande arbetstid under året. Tillträde enligt överenskommelse. Administratör är för närvarande placerad vid överförmyndarenheten som är organiserad direkt under överförmyndarnämnden. Närmaste chef är enhetschef vid Överförmyndarenheten.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
