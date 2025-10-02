Åmåls kommun söker - Speciallärare till anpassad grundskola
2025-10-02
Vad erbjuder vi
Verksamhet anpassad skola är en del av Kultur- och utbildningsförvaltningen och består av fem arbetslag, tre i anpassad grundskola och två i anpassad gymnasieskola. I verksamheten har vi en trygg och tillitsfull kultur. Eleven står i fokus och vi samarbetar nära med vårdnadshavare och med varandra både inom arbetslagen och över gränserna. Under ledning av förstelärare bedriver vi ett kompetensutvecklingsarbete såväl gemensamt för alla arbetslag som direkt behovsbaserat för en specifik grupp.
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får hos Åmåls kommun här: Vårt erbjudande!
Ditt uppdrag
Du kommer att ingå i ett arbetslag i anpassad grundskola, inriktning ämnen åk 7-9, tillsammans med lärare och elevassistenter. Arbetslaget finns på Kristinebergskolan där de har egna lokaler i en av grundskolans byggnader. Under vårterminen kommer en del av tjänsten vara förlagd till anpassad grundskola årskurs 4-6 på Södra skolan. Som lärare ska du bedriva ett arbete som sätter elevernas lärande och utveckling i centrum. Vi vill se att du är en person som är lyhörd för elevens individuella behov och kan utmana denne i sin kunskapsutveckling utifrån våra styrdokument. Du ska ha ett tydligt elevfokus när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar undervisningen under elevens hela dag i skolan. Ditt engagemang och din tydlighet i rollen som lärare är av stor vikt för arbetsgivaren då du antar uppdraget.
Vem är du
För detta uppdrag ser vi att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Att ha initiativförmåga och ett positivt förhållningssätt till elever, vårdnadshavare och kollegor är en självklarhet för oss. För uppdraget värderas personliga kompetenser och egenskaper högt.
Formella kompetenskrav
• Utbildad speciallärare mot intellektuell funktionsnedsättning eller påbörjad utbildning
• Legitimerad lärare för grundskolan
• God AKK-kompetens
• Digital identifikation med Bank ID
• B-körkort
Meriterande
Bred ämneskompetens
Anställningen
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2026-01-07 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning och tillsätts förutsatt att erforderliga beslut tas. I din tjänst som lärare kommer du att vara placerad på Kristinebergskolan inom Kultur- och utbildningsförvaltningen som är organiserad direkt under Kultur- och utbildningsnämnden. Närmaste chef är Charlotte Bring, rektor.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls kommun
(org.nr 212000-1587) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Kontakt
Rektor
Charlotte Bring charlotte.bring@amal.se 0532-17409 Jobbnummer
9538061