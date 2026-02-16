Älvis Städ söker erfarna och seriösa Städare / Städledare!
Älvis Städ AB / Städarjobb / Umeå Visa alla städarjobb i Umeå
2026-02-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vill du vara med i vårt härliga städteam och göra rent hos våra kunder och leda städ personalen? Älvis Städ söker nu erfarna och kompetenta städare / städledare.
Älvis Städ bedriver i huvudsak en städverksamhet med inriktning mot både den privata och offentliga sektorn.
Du blir en viktig del för vår framtid, där du bidrar med ansiktet utåt till våra kunder, vilket gör att du är med och bidrar till bolagets kvalitet- och kundnöjdhet.
Vi arbetar med städtjänster till företag, kommuner, organisationer och privatkunder. Vi erbjuder enstaka tjänster till kunder, samt paket- och branschlösningar för större uppdrag.
Om rollen
Vi vet att det bästa arbetet utförs av nöjda, trygga medarbetare. Därför värnar vi om vår personal och har en personalpolicy som innehåller viktiga delar som utbildning, friskvårdsbidrag, kollektivavtalsenlig lönesättning, försäkringar mm.
Kvalifikationer & personliga egenskaper
Vi söker dig som har 1 - 3 års erfarenhet inom städ och trivs att arbeta självständigt och i team.
Drivs av att ge bästa möjliga service.
Är noggrann, ansvarsfull och punktlig.
Har en positiv attityd.
B-körkort är meriterande (arbetsbilar erbjuds via företaget).
Erfarenhet är ett krav och utbildning inom t. ex trappstädning, fönsterputs, flyttstädning och storstädning är meriterande.
Om anställningen
Villkor: Heltid alternativt deltid
Lön: Kollektivavtalsenlig lön- (Fast månads- vecko- eller timlön.)
Anställningstid: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: I Umeå med omnejd
Arbetstid: Flexibla arbetstider beroende på kundens önskemål.
Arbetskläder/ utrustning: Står arbetsgivaren för.
Tjänsten: Är en tillsvidaretjänst, med 6 månaders provanställning tillträde enligt överenskommelse)
www.alvisstad.se
Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) till jobb@alvisstad.se
märk din ansökan med: "söker jobbet som städare".
Vid intresse - Välkommen in med din ansökan! Löpande urval sker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: jobb@alvisstad.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "generell lokalvårdare". Omfattning
Älvis Städ AB
(org.nr 559089-5339), https://alvisstad.se/
Formvägen 10B (visa karta
)
906 21 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9743329