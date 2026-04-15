Älvgymnasiet söker två lärare i gymnasiegemensamma ämnen
2026-04-15
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Älvgymnasiet är en nystartad kommunal gymnasieskola i Ale kommun som öppnade hösten 2025. Vi erbjuder idag fyra nationella program samt introduktionsprogram och expanderar nu vår verksamhet genom att starta ytterligare programmet till hösten.
Skolan är belägen i nyrenoverade och moderna lokaler i Alafors. Våra verkstäder för industritekniska programmet samt bygg- och anläggningsprogrammet finns i Nol, en kort bit från skolan.
Hos oss präglas verksamheten av gemenskap, engagemang och starka relationer. Vi har ett tydligt fokus på varje elevs möjligheter att lyckas och utvecklas så långt som möjligt. Här får du vara med och forma en skola tillsammans med engagerade kollegor.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Älvgymnasiet växer och vi söker nu två engagerade lärare i gymnasiegemensamma ämnen. I första hand söker vi dig som är behörig i matematik, svenska, engelska eller idrott och hälsa, men vi är även öppna för andra ämneskombinationer.
I tjänsten ingår undervisning och mentorskap. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar du undervisningen utifrån elevernas behov och styrdokumentens mål. Du har en viktig roll i att bidra till en undervisning av hög kvalitet och till att skapa en trygg och strukturerad lärmiljö.
Du är en aktiv del i skolans utvecklingsarbete och bidrar till att utveckla verksamheten i nära samarbete med kollegor och elevhälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i något eller några av följande ämnen: matematik, svenska, engelska eller idrott och hälsa. Även andra ämneskombinationer kan vara aktuella.
Du vill vara med och utveckla undervisningen på en växande skola och trivs med att arbeta i arbetslag där samarbete är en naturlig del av vardagen. Du har god kännedom om GY25 och kan omsätta styrdokument i praktiken.
Som lärare är du tydlig, strukturerad och relationsskapande. Du arbetar formativt och skapar förutsättningar för varje elev att nå sina mål. I din roll som mentor följer du elevernas utveckling och stöttar dem mot gymnasieexamen.
Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och har god samarbetsförmåga. Du samverkar med kollegor, elevhälsa och externa aktörer och arbetar utifrån gemensamma mål och beslut.
Du har erfarenhet av att möta elever i behov av extra anpassningar och ser vikten av en inkluderande och tillgänglig undervisning. Du är flexibel och har en vilja att utveckla både din undervisning och verksamheten i stort.
Du använder digitala verktyg som en naturlig del av både undervisning och administration.Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs mer om oss på vår hemsida: älvgymnasiet.se
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år). Ansökningsblanketten hittar du här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
449 31 NÖDINGE
Utbildningsförvaltningen
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000
9856410