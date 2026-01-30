Alvesta kommun söker en enhetschef till Individ- och familjeomsorgen
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande / Sjukvårdschefsjobb / Alvesta Visa alla sjukvårdschefsjobb i Alvesta
2026-01-30
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande i Alvesta
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Förvaltningen för Arbete och Lärande ansvarar för bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning samt vuxenutbildning och gymnasieskola. Vårt grunduppdrag är att erbjuda utbildning och stöd och insatser utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga, främjande och förebyggande insatser bedriver vi ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.
Vi söker nu en enhetschef till ett av våra IFO-team inom avdelningen för Individ- och familjeomsorgen på Förvaltningen för Arbete och lärande.Avdelningen för Individ- och familjeomsorgen består av fyra enheter; IFO team 1, IFO team 2, Boendestödsteamet samt Stöd- och behandlingsenheten. Avdelningen ansvarar för handläggning och verkställighet inom verksamhetsområdena barn (SoL och LVU) och vuxen missbruk (SoL och LVM), socialpsykiatri (SoL), ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer (SoL).Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Är du en utvecklingsorienterad ledare som söker ett spännande chefsuppdrag där du kan utvecklas och ha möjlighet att påverka din roll och verksamhetens riktning? Vi söker dig med högt ställda ambitioner att driva teamets utveckling framåt och ta en aktiv roll i avdelningens ledningsgrupp i samverkan med övriga chefer. Du kommer att ha ett nära samarbete och samverka med andra enhetschefer inom förvaltningen, men även kommunövergripande, där ni tillsammans försöker lösa olika frågor.
I rollen som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, inklusive arbetsmiljö. Ett spännande förändringsarbete för att forma ett nytt arbete i professionsöverskridande team pågår för att optimera våra insatser för dem vi är till för. Vi söker därför dig som brinner för de målgrupper vi arbetar för och tycker om utmaningar. Till din hjälp har du samordnare kopplat till enheten. I uppdraget ingår att förankra den politiska visionen, målet och grundvärderingen. Du ser till att verksamheten har tydliga strategier och handlingsplaner för att nå målen samt att dessa genomförs och följs upp. Samarbete och att bygga goda och tillitsfulla relationer är en viktig del i ditt uppdrag såväl internt men även med externa samarbetspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan lämplig akademisk utbildning som vi bedömer som likvärdig, samt socialrätt. Du har erfarenhet av tidigare arbete inom socialtjänsten, samt är det meriterande med tidigare erfarenhet som ledare med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du har även god dokumentationsförmåga.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att leda professionsöverskridande team.
För att lyckas med uppdraget är dina personliga egenskaper viktiga där vi värdesätter att du är driven, utvecklingsmotiverad och prestigelös. Ditt sätt att möta människor med värme, energi och respekt skapar entusiasm och arbetsglädje som får andra att vilja och våga. Som ledare är du trygg och tydlig samt ser vikten av att vara ett föredöme. I ord och handling lyfter du fram de värderingar som vår verksamhet utgår från, och du lutar dig mot dem när du fattar beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303272/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Kontakt
Avdelningschef IFO
Carola Johansson 0472-151 66 Jobbnummer
9714422