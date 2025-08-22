Älvdalsskolan söker vikarierande lärare F-3 alt lärare i fritidshem
2025-08-22
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
I denna kombinerade tjänst arbetar du 40 procent som lärare i förskoleklass och 40 procent som lärare mot fritidshem. Du samverkar med lärare och pedagoger i fritidsverksamheten för att skapa en sammanhållen, trygg och utvecklande skoldag. Tillsammans planerar och strukturerar ni dagen för att ge elever bästa möjliga undervisning och lärande.
I rollen som lärare i förskoleklass undervisar du elever i alla ämnen tillsammans med befintlig mentor. Du ansvara själv för ämnet idrott.
Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar samt arbetar utifrån ledning och stimulans i klassrummet och du jobbar utifrån läroplanens mål. Tillsammans med dina kollegor följer ni upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling.
Som lärare mot fritidshem har du delat ansvar för fritidsverksamheten. Ni har ett nära samarbete där ni planerar, genomför och utvärderar aktiviteter utifrån styrdokumenten. Tillsammans skapar ni en trygg, inspirerande och stimulerande miljö där elevernas sociala och pedagogiska utveckling står i fokus, samtidigt som aktiviteterna är anpassade efter deras intressen, behov och förutsättningar.
Tjänsten är en semestertjänst på 80%. Kvalifikationer
Vi söker dig med;
Lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årkurs F-3 och/eller lärarlegitimation mot fritidshem.
För att lyckas i rollen behöver du ha både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du förstår vikten av teamarbete mellan olika yrkeskategorier samt att snabbt bygga förtroendefulla relationer med elever för att skapa trygghet och en bra grund för lustfyllt lärande. Du är flexibel och har lätt för att hantera olika arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer. Du förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev.
