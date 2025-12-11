Älvdalens kommun söker en Socialt Ansvarig Samordnare ( SAS)
2025-12-11
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst i Älvdalens kommun? Vi söker dig som vill arbeta strategiskt och övergripande med kvalitetsfrågor inom socialtjänsten - IFO, Arbete och integration, LSS och äldreomsorgen.
Som Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) är du en viktig kugge i vårt arbete med att säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och utveckling - i linje med SoL, LSS och andra gällande regelverk.
Du fungerar som en sakkunnig och stödjande resurs inom organisationen, med fokus på långsiktig förbättring, samordning och uppföljning.
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande och meningsfullt arbete där du bidrar till att göra skillnad i människors liv.
Ett nära samarbete med engagerade kollegor och chefer.
Möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med kvalitetsutveckling.
En flexibel arbetsmiljö i vacker naturmiljö med närhet till fjäll och skog.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att
Driva och utveckla kvalitetsarbetet inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.
Följa upp och säkerställa att verksamheten arbetar i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och föreskrifter.
Fungera som sakkunnig inom frågor som rör social dokumentation, rättssäkerhet och metodstöd.
Ta fram, implementera och följa upp interna rutiner och riktlinjer.
Samverka med chefer, handläggare och andra funktioner för att skapa helhetssyn och effektivt flöde i organisationen.
Medverka i interna kvalitetsgranskningar och uppföljningar.
Vem är det vi söker?
Vi söker dig som är initiativtagande och har förmågan att själv driva ditt arbete framåt på ett strukturerat och målmedvetet sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter, organiserar ditt arbete effektivt och ser till att hålla tidplaner. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser förändringar som en naturlig del av utveckling.
Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt. Din pedagogiska insikt gör att du kan anpassa ditt budskap efter mottagarens behov och förutsättningar. Därtill har du ett strategiskt perspektiv - du ser samband, tänker långsiktigt och förstår konsekvenserna av dina beslut.
Du som söker har
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
Flerårig erfarenhet från arbete inom socialtjänsten, gärna i en strategisk eller samordnande roll.
Goda Kunskaper och förståelse för socialtjänstlagen, LSS, LVU, LVM etc.
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med kvalitetsledning, rutiner, riktlinjer och uppföljning.
Erfarenhet av dokumentationskrav och ärendehandläggning för att säkerställa att dokumentation förs korrekt, att rutiner följs.
Process kunskap gällande avvikelsehantering och av att redovisa resultat. I enlighet med SOSFS 2011:9 och rapportera allvarliga missförhållanden.
Bra att veta
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi har valt att inte använda personligt brev i denna rekrytering, du kommer istället att få svara på urvalsfrågor kopplade till rollen.
Registerutdrag kommer begäras.
Placeringen är i Älvdalen, men avser hela Älvdalens kommun.
Har du några frågor, tveka inte att höra av dig till mig Eva-Lena Zachrisson rekryterande chef.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Ersättning
