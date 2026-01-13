Aluminiumsvetsare till vårt varv på Tjörn
Swede Ship Marine AB / Svetsarjobb / Tjörn Visa alla svetsarjobb i Tjörn
2026-01-13
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swede Ship Marine AB i Tjörn
, Göteborg
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Är du en stjärna på aluminiumsvetsning med MIG och TIG? Har du dessutom licenser som väntar på att användas? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker en skicklig aluminiumsvetsare som vill ta ansvar för svetsning och montering av fartygsskrov, både vid nybyggnationer och reparationer.
Swede Ship Marine är en ledande aktör inom svensk skeppsbyggnad med rötter från 1894. På vårt varv i Djupvik bygger och reparerar vi specialfartyg i aluminium och komposit för kunder som Sjöräddningen, Kustbevakningen och Marinen.
Som aluminiumsvetsare hos oss får du verkligen använda både händer och hjärna. Ditt jobb är att få allt att sitta ihop, från små detaljer till hela fartygsskrov, och vardagen blir aldrig tråkig. Ibland är ytorna lätta att nå, ibland får du krypa in i trånga utrymmen för att få jobbet gjort - men det ser du bara som en extra utmaning, eller hur?
Du kommer bland annat att:
- Svetsa aluminium med MIG och TIG utifrån ritningar, fotodokumentation och din egen expertis.
- Montera detaljer och komponenter på fartygsskrov vid både nybyggnationer och reparationer.
- Arbeta självständigt och klura ut kreativa lösningar när utmaningar dyker upp.
- Hålla flera projekt i luften samtidigt utan att tappa kvalitet eller säkerhet.
Vårt erbjudande
Hos Swede Ship Marine får du använda din erfarenhet och kreativitet i vardagen. Du tar ansvar för viktiga moment i produktionen och får vara med och hitta smarta lösningar när nya utmaningar dyker upp.
Vi erbjuder spännande uppdrag för kunder som Sjöräddningen, Kustbevakningen och Marinen, och möjligheten att utveckla dina färdigheter i en miljö som värdesätter kvalitet, precision och nytänkande.
För att söka tjänsten behöver du vara en skicklig aluminiumsvetsare med erfarenhet av både MIG och TIG, kunna svenska och engelska samt ha B-körkort. Har du även giltiga svetslicenser är det ett plus!
Vi söker dig som är noggrann, självgående och lösningsorienterad. Du trivs med utmaningar, tänker kreativt och har inga problem med att ibland krypa in i trånga utrymmen. Att hantera flera projekt samtidigt ser du som en spännande del av jobbet, och du gillar att hitta smarta och innovativa lösningar när det behövs.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Martina Lundqvist som är HR-ansvarig på 0304-679503 eller martina.lundqvist@swedeship.se
. Ansök genom att klicka på "ansök nu" och fyll i formuläret där du kommer få besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Vill du även bifoga ditt CV går det bra men det är inget måste. Vi ser fram emot din ansökan!
Swede Ship Marine är ett nybyggnadsvarv beläget i Djupvik på Tjörn, med anor från 1894. Vi bygger specialfartyg i aluminium för kunder som Sjöräddningen, Kustbevakningen och Marinen. Vår verksamhet omfattar hela processen - från design och konstruktion till nybyggnation, reparationer och elektrifiering.Hos oss arbetar ingenjörer och tekniker tillsammans i en miljö där tradition möter innovation. Vi är en del av Ö-borgen, en företagsgrupp som satsar på svensk skeppsbyggnad och maritima tjänster.
Vill du vara med och bygga framtidens fartyg tillsammans med oss? Välkommen till Swede Ship Marine! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swede Ship Marine AB
(org.nr 556539-6909), https://swedeship.se/en/home/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swede Ship Jobbnummer
9682367