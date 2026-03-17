Alucrom söker arbetsledare till prestigeprojektet Älvsborgsbron
Vill du leda ett av Sveriges mest ikoniska infrastrukturprojekt?
Vi på Alucrom söker en driven arbetsledare som vill ta ansvar för det prestigefyllda arbetet med att ytbehandla Älvsborgsbron. Projektet är komplext, tekniskt avancerat och utförs i en miljö där säkerhet, precision och hållbarhet är avgörande. Här möts höga höjder, vindutsatta lägen och ett konstant flöde av trafikanter - samtidigt som miljökraven är mycket höga. När vi förlänger livslängden på Älvsborgsbron gör vi det med två tydliga mål: minimalt störa trafikanter och noll utsläpp av miljöfarligt avfall till Göta Älv.
Etapp två startar i maj 2026, då mittsegmentet av bron ska ytbehandlas. Du kommer att arbeta nära med Sjöfartsverket, Trafikverket och Stena Line, i en unik roll mitt i ett av landets mest uppmärksammade infrastrukturprojekt.
Vi erbjuder tillsvidareanställning men är öppna för tidsbegränsat uppdrag för rätt kandidat.
Din roll som Arbetsledare
I denna roll leder, planerar och samordnar du arbetet på plats. Du säkerställer kvalitet, säkerhet och effektivitet - och ser till att teamet har rätt förutsättningar för att leverera.
Du kommer bland annat att:
Fördela arbetsuppgifter och följa upp kvalitet och utförande
Leda och planera den dagliga produktionen
Delta i långsiktig planering inför projektets olika faser
Planera bemanning och godkänna tidrapporter
Säkerställa korrekt dokumentation och rapportering
Följa upp underhåll och reparation av utrustning
Ha kontinuerlig dialog med projektledare, beställare och andra aktörer
Du får även möjlighet att arbeta i andra större projekt inom Alucrom, där du samarbetar med erfarna projektledare och ett starkt entreprenadteam.
Vi söker dig som
Har 3-5 års erfarenhet som arbetsledare eller projektledare inom industri, anläggning, bygg eller närliggande bransch
Är självgående, strukturerad och trygg i att leda team i tekniska och komplexa miljöer
Har förmåga att planera, prioritera och driva flera arbetsmoment parallellt
Har B-körkort (krav)
Har god datorvana och god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Erfarenhet av avancerad ytbehandling eller FROSIO-certifiering är meriterande
Varför välja Alucrom?
Prestigeprojekt & variation Du arbetar med stora, synliga och tekniskt utmanande projekt, såsom Älvsborgsbron och andra omfattande infrastrukturella objekt.
Ny toppmodern anläggning Vår klimatsmarta och framtidssäkrade fabrik i Göteborg på 5 200 kvm är en av Skandinaviens modernaste.
Stark utveckling Vi digitaliserar våra arbetssätt och befinner oss i en spännande tillväxtfas där du får vara med och påverka.
Team & kultur Hos oss arbetar du tillsammans med skickliga kollegor, där samarbete och gemenskap är centralt. (Möt Alucroms medarbetare Alexander Bladh - Alucrom SE Läs mer om våra medarbetare och möt bl.a. Alex, projektledare hos oss.)
Hållbarhet i fokus Vi bidrar till hållbar utveckling genom att förlänga livslängden på broar, industribyggnader, fartyg och fordon - och vi gör det med högsta miljökrav.
Utvecklingsmöjligheter
Hos Alucrom får du både personlig och professionell utveckling. Vi erbjuder interna utbildningar och möjlighet att växa inom ledarskap, teknik och projektstyrning.
Bra att veta
Anställningsform: Tillsvidare (alternativt tidsbegränsat uppdrag efter dialog)
Placeringsort: Göteborg
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Du får tillgång till servicebil och flexibla arbetssätt
Ansökan
Låter det här som rätt roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Sylwia Banach sylwia.banach@alucrom.se
.
Välkommen till Alucrom - vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alucrom AB
https://jobb.alucrom.se
Arendalsvägen 15 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sylwia Banach sylwia.banach@alucrom.se
9803068