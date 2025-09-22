Älskar du TypeScript & React? Ansök via SSH!
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du jobba med TypeScript och React? Älskar du open source? Då vill vi gärna jobba med dig.
Ansök direkt i terminalen genom att SSH:a till join.5monkeys.se!
Från vårt kontor i Stockholm och från våra distanskontor (remote!) tar vi fram storskaliga digitala tjänster åt våra kunder.
Vi har utvecklat några av Sveriges allra största digitala tjänster med Python/Django-baserad backend och TypeScript/React-baserad frontend. Genom att all utveckling sker tillsammans i team kan vi upprätthålla en mycket hög gemensam kunskaps- och kvalitetsnivå där vi lär oss av varandra.
Vi gillar modern testdriven utveckling med byggstenar såsom Docker, CI-verktyg och hög coverage.
Vi bidrar aktivt till flera open source-projekt. Du hittar några av våra projekt på GitHub: https://github.com/5monkeys
PS. Är du student så finns motsvarande tjänst även att söka som sommarjobb, extrajobb, exjobb eller på deltid. För rätt person hittar vi en lösning som passar. Hör av dig!
Du ansöker direkt i terminalen genom att SSH:a till join.5monkeys.se.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
