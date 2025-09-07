Älskar du tempo, teamwork och godis? Då vill vi ha dig till Goody!
Är du en lagspelare med ett positivt mindset, som gillar att jobba i högt tempo och samtidigt ha kul på jobbet? Då kan du vara den vi söker! Goody växer och vi letar nu efter deras nästa stjärna till teamet i Linköping. Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansöka redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som lagerarbetare hos Goody blir du en del av ett engagerat och tight gäng som tillsammans ser till att deras kunder får sina beställningar i tid. Här får du arbeta i en energisk miljö där de värdesätter högt i tak, tempo och arbetsglädje. Din arbetsuppgift kommer vara att plocka och packa reklamgodis och företagsgåvor - snabbt, effektivt och med glimten i öga. Packande sker både manuellt och maskinell och dina arbetstider är förlagda dagtid måndag-fredag.
Du erbjuds
• Ett härligt arbetsteam med en stor drivkraft och positiv attityd
• En modern och högklassig arbetsmiljö
• En möjlighet till att utvecklas tillsammans med bolaget
VI SÖKER DIG SOM
• har god fysisk förmåga och kan arbeta i högt tempo
• Är noggrann och strukturerad
• har förmåga att arbeta självständigt och i team
• har glimten i ögat och tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet
• Kan börja omgående
• Behärskar svenska obegränsat
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från lager eller liknande arbete samt truckkort A och/eller B, men din inställning och energi är allra viktigast!
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest:
• ett personlighetstest
• ett test i kognitiv förmåga.
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Välkommen till Goody - din moderna leverantör av profilerat godis!
Med över 30 års branscherfarenhet arbetar de målmedvetet för att erbjuda en hållbar leveranskedja med skräddarsydda lösningar. Deras ambition är att göra det enkelt att hitta reklamgodis och företagsgåvor som matchar just kundens behov. Ersättning
