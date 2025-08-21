Älskar du städning och har B-körkort? Vi har bilen - du har jobbet!

Qvickstep AB / Städarjobb / Malmö
2025-08-21


Qvickstep söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av hem- eller hotellstäd
Är noggrann, pålitlig och självständig
Har körkort (bil ingår under arbetstid!)
Vill jobba deltid med schysta villkor, bonus och friskvårdsbidrag
Automatväxlad tjänstebil
Mobilbidrag + kollektivavtal
Bra stämning och stöttande team
Skicka in din ansökan idag - vi intervjuar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Kort CV.
E-post: jobb@qvickstep.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädning".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Qvickstep AB (org.nr 556775-2943), http://www.qvickstep.se
Hillerödsvägen 4 C 0TR (visa karta)
217 47  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Lotta Mejstad
info@qvickstep.se

Jobbnummer
9470197

