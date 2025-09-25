Älskar du siffror och struktur? SwedSafe söker ekonomiassistent med driv!
2025-09-25
Vill du vara en del av ett växande företag - en arbetsplats där du får möjlighet att växa, bidra och verkligen göra skillnad? SwedSafe AB i Tyringe söker nu en ekonomiassistent via Ikett Personalpartner.
Vi letar efter dig som trivs i ett mindre, snabbväxande företag där samarbete, ansvarstagande och personlig utveckling står i centrum. Du välkomnas till en trivsam arbetsplats med engagerade kollegor och en dynamisk miljö där beslutsvägarna är korta. Här får du möjlighet att ta stort ansvar och utvecklas både i din roll och som person.
Som ekonomiassistent hos Swedsafe får du en varierad och utvecklande roll i ett tight team. Du kommer att ha en central roll i det dagliga ekonomiarbetet med stort fokus på både redovisning och administrativa uppgifter. SwedSafe arbetar främst i affärssystemet Business Central (BC) samt Cubus.Dina arbetsuppgifter
• Löpande bokföring och ekonomisk administration
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• Assistera vid månads- och årsbokslut
• HR-relaterade uppgifter såsom uppföljning enligt lagar och interna riktlinjer
• Övriga uppgifter enligt anvisningar från ekonomichef
• Arbete sker i enlighet med gällande kollektivavtal mellan Industri- och Kemigruppen och fackliga organisationer
• Ansvara för Tidomat - tidredovisningssystem
Arbetet är förlagt på dagtid, med start enligt överenskommelse. Om företaget
SwedSafe AB är en tillverkare i hörselskyddsindustrin och deras fokus ligger på öronproppar och är tillverkare av alla typer; skumproppar, flergångsproppar och formbara proppar. Företaget är den enda kompletta tillverkaren som finns kvar i Europa, och topp fyra i världen i denna bransch.
Varför Välja SwedSafe AB?
• Ledande inom branschen: Med vår position som topp fyra i världen och som den enda kompletta tillverkaren i Europa, har vi erfarenheten och kunskapen som krävs för att leverera de bästa produkterna på marknaden.
• Brett utbud: Oavsett om du behöver hörselskydd för arbete, sömn, resor eller fritid, har vi den perfekta lösningen för dig.
• Hållbarhet: Vi har sedan starten jobbat med hållbarhet i fokus och är kända som det ledande företaget i branschen inom hållbarhetsfrågor.
• Innovation och utveckling: Vi är engagerade i att ständigt förbättra och utveckla våra produkter för att möta dina behov och överträffa dina förväntningar.Profil
Vi söker dig som arbetar strukturerat och noggrant, och som har ett naturligt intresse för siffror och ekonomi.
Du är drivande i ditt arbete, nyfiken på att utvecklas och har en positiv inställning till att ta dig an nya utmaningar.
Som person är du en lagspelare som gärna tar initiativ och stöttar teamet där det behövs.
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning inom ekonomi
• Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Är strukturerad, självgående och noggrann
• Trivs i en roll med bred variation av uppgifter
• Har god datorvana och gärna erfarenhet av BC
• En mycket viktig del av arbetet är Excel, där du dagligen kommer att arbeta med uppföljning, rapportering och analys.
Därför söker vi dig som har över medelnivå i Excel, med god vana av funktioner, tabeller och databehandling.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av programmet Tidomat.
Vi ser att du som söker bor i närområdet.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer att hitta sitt drömjobb. Våra kunder finns främst inom industribranschen och vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Genom nära samarbete med vår kund och via vår rekryteringsprocess säkerställer vi att du är rätt person för jobbet. På vägen mot ditt nya jobb kommer du att ha personlig kontakt med en rekryterare från Ikett som guidar dig genom processen. Som en viktig del i rekryteringen får du besöka företaget och träffa dina nya kollegor.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
