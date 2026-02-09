Älskar du mat, tempo och marknader? Vi söker teammedlemmar till vår resa.
Daniel Malmsten AB / Kockjobb / Tidaholm Visa alla kockjobb i Tidaholm
2026-02-09
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Daniel Malmsten AB i Tidaholm
Säsongsmedarbetare till Korean Style BBQ - Resande arbete på International Food Festival i hela Sverige
Vill du arbeta med mat, träffa människor och resa genom Sverige under sommarsäsongen?
Korean Style BBQ söker nu engagerade säsongsmedarbetare till vår marknadsverksamhet från april till oktober, där vi deltar i en internationell matfestival (International Food Festival) som besöker flera städer runt om i landet.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Arbetet är varierande och sker på marknader och event i cirka 24 städer - från Ystad i söder till Kiruna i norr.
Du arbetar tillsammans i ett team där arbetsuppgifterna roterar mellan matlagning/grill, kassa, förberedelser och disk.
Tjänsten är en säsongs- och timanställning med möjlighet till förlängning. Mycket arbetstid kan förekomma, med möjlighet till övertid och inarbetad tid.Kvalifikationer
Kunskap om mat och hälsa är meriterande, gärna kockutbildning
Erfarenhet av restaurang, grill eller street food är ett plus
Förståelse för hygien, livsmedelssäkerhet och egenkontroll är viktigt
Körkort är ett stort plus och i praktiken ett krav för vissa roller
Engelska är meriterande
Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med ett rörligt och socialt arbeteAnställningsvillkor
Lön enligt överenskommelse
Traktamente förekommer vid resande arbete
Arbetsgivaren är öppen för aktuella anställningsstöd via ArbetsförmedlingenSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post eller kontakta oss på telefon:
E-postadress: koreanbbqmalmsten@gmail.com
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: koreanbbqmalmsten@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbannons - resande jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daniel Malmsten AB
(org.nr 559526-3483) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732772