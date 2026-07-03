Älskar du friidrott och tycker om att inspirera barn och ungdomar?
Stockholm Sport Academy AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-07-03
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Nu söker Stockholm Sport Academy nya friidrottstränare till vårt härliga team med start i augusti.
Hos oss får du möjligheten att lära ut allt från grundläggande löpning, hopp och kast till mer avancerad teknik i en trygg, utvecklande och glädjefylld miljö. Vi arbetar med barn och ungdomar på olika nivåer och fokuserar på både individuell utveckling, rörelseglädje och gemenskap.
Det här får du hos oss
Utbildning inom ledarskap, metodik, HLR och våra idrottskoncept
Möjlighet att utvecklas som tränare och ledare
Ett engagerat och stöttande tränarteam
Arbetstider som passar studier eller annat arbete
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för friidrott och vill hjälpa barn och ungdomar att utvecklas, utmanas och ha roligt genom träning.
Du har gärna erfarenhet av en eller flera friidrottsgrenar, antingen som aktiv eller tränare. Tidigare erfarenhet som tränare är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är engagerad, positiv och tycker om att arbeta med barn.
Vi ger dig den utbildning och det stöd du behöver för att lyckas i rollen.Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Stockholm Sport Academy är Stockholms största sportskola.
Vi erbjuder träning inom tennis, parkour, multi sport, friidrott, akrobatik, cheerleading och fotboll för barn, ungdomar och vuxna.
Utöver terminsträning arrangerar vi även läger och sportaktiviteter under lov och ledigheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Sport Academy AB
(org.nr 559136-6058), https://stockholmsportacademy.se/
Karlavägen 12 (visa karta
)
114 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9990697