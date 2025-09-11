Älskar du fotboll och hockey? Sigge söker nu en glad och framåt assistent
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2025-09-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Helsingborg
, Bjuv
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige
Älskar du fotboll och hockey? Eller något av det? Är du en person som inte ser hinder utan möjligheter och som är nyfiken på hur höga mål man faktiskt kan nå? Är du positiv och gillar att jobba i ett team?
Då är detta jobb något för dig!
Tjänsten är en timanställning med möjlighet till fasta tider varannan helg, dagtid.
Vi är ett tajt assistansteam som har väldigt roligt tillsammans vilket gör att även när livet är lite tufft ibland så tar vi oss igenom det med gemensamma krafter.
Vilka är vi och framför allt vem är Sigge och vad kräver vi av dig?
Sigge söker nu en personlig assistent som kan komplettera vårt idag fantastiska assistansteam. Sigge är en glad, kreativ, äventyrslysten och positiv kille på 15 år som har en mycket ovanlig muskelsjukdom. Vi i teamet väljer dock att se bortom sjukdom och problematik, för oss är det sällan ett hinder. När du börjar jobba hos oss får du hänga med ett team som älskar sport, i alla dess former. Framförallt är det favoritlaget Liverpool som får all uppmärksamhet när det kommer till fotboll, men när det kommer till hockey är det på Catena Arena i Ängelholm ni hittar oss hejandes på Rögle.
Det är inte bara sport som är en stor del av Sigges och hans teams liv utan vi gillar också musik, och inte minst livemusik vilket 2025 kommer att vara fullt av eftersom vi har många härliga konserter inbokade. Sigge älskar också att åka skidor så det försöker vi också komma iväg och göra då och då. När Sigge får åka ner för skidbacken i sin bi-ski mår han som bäst. När vi väl är på hemmaplan så är det mest tv-spel och att kolla all sport (främst fotboll) på tv som gäller.
Ja, ja skolan hinner vi också med. Nu förbereder vi oss för gymnasiet som blir nästa utmaning.
Vad kräver vi av dig då?
Vi söker dig som är trygg i dig själv och vågar utmana. Både oss och samhällets alla normer.
Det är otroligt viktigt med personkemi, att du är social och att bjuda på dig själv då vi alltid inkluderar assistenterna i familjen och dess vardag. Dagar ser sällan likadana ut. Därför vill vi hitta dig som väljer att se möjligheter istället för problem.
Du skall inte vara rädd för hundar och inte vara allergisk, arbetsplatsen utgår från en liten gård i Svalövs kommun. För att komma hit måste man ha tillgång till bil och vara innehavare av ett körkort. Du måste vara rökfri!
Arbetet kräver inga särskilda förkunskaper eller utbildningar utan personkemin är det viktiga. Vi kommer lära upp dig enligt den modell som passar in här så att du känner dig trygg i ditt vardagliga arbete.
Är du nyfiken så kontakta Jeanette på 0708-933953 så berättar hon gärna mer.
Är du inte jobbsökande men ändå läser detta så får du mer än gärna dela detta inlägg och har du någon i din närhet som du tror hade passat för detta jobb så tipsa dem gärna.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!Publiceringsdatum2025-09-11KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Rebecca Rosman rebecca@monumentassistans.se +46760051350 Jobbnummer
9504950