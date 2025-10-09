Älskar du digital marknadsföring? Vi vill jobba med dig
2025-10-09
Creative Media House Sweden AB är ett litet, snabbt växande team med stor passion för digital marknadsföring. Vi hjälper våra kunder att nå rätt målgrupper genom smart annonsering - främst på Meta (Facebook/Instagram). Nu söker vi dig som vill vara med och driva kampanjer från idé till resultat.
Om rollen
Du kommer att ansvara för våra kunders kampanjer på Meta - från att skapa annonser till att följa upp resultat. Det krävs ingen teknisk kunskap eller erfarenhet av tunga program som Photoshop - vi använder enkla och effektiva verktyg.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Skapa och hantera kampanjer i Meta Business
Optimera annonser baserat på resultat
Löpande uppföljning och rapportering
Kontakt med kunder vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av Meta Business och vet hur man sätter upp och justerar kampanjer
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Har god social förmåga - du kommer ibland ha direktkontakt med kunder
Gärna har erfarenhet från andra plattformar (exempelvis Google Ads), men det är inget krav
Vi erbjuder:
En trygg plats i ett företag med familjär stämning
Möjlighet att växa med företaget
Arbete på plats i våra lokaler i Kungens Kurva (distansarbete kan förekomma)
Snabba beslutsvägar och stor frihet under ansvarPubliceringsdatum2025-10-09Så ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om varför du söker tjänsten
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
