Älskar du bilar och kvalitet? Bli vår nästa skadereparatör!
adacto people AB / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg Visa alla tunnplåtslagarjobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos adacto people AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
, Borås
eller i hela Sverige
Gillar du bilar, problemlösning och nöjda kunder?
Då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker nu en engagerad skadereparatör som vill bli en del av kunds team och bidra till både hög kvalitet och god stämning på jobbet
Om rollen
I rollen som skadereparatör arbetar du med allt från mindre plåtskador till mer omfattande reparationer. Ditt mål? Att återställa bilen till sitt ursprungsskick enligt tillverkarens riktlinjer och göra kunden riktigt nöjd Arbetet är varierande och sker i nära samarbete med kollegor, skaderäknare och verkstadschef.
Vem är du?
Du är en person som gillar att ta ansvar, har öga för detaljer och tycker om att leverera kvalitet, varje gång. Du är positiv, självgående och trivs lika bra med att jobba självständigt som tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du:
Har relevant utbildning inom skadereparation eller motsvarande erfarenhet
Har jobbat i yrket tidigare, minst 5 års erfarenhet är ett krav.
Är kvalitets- och serviceinriktad
Har ett stort personligt engagemang
Gillar att utvecklas och göra ett riktigt bra jobb
Om arbetsplatsen
På skadeverkstaden jobbar de med flera av marknadens välkända bilmärken De följer alltid generalagenternas riktlinjer och säkerställer fackmannamässiga reparationer. Kommunikation och samarbete är en självklar del av vardagen.
Krav
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Fordonsteknisk utbildning
Tidigare erfarenhet av skadereparation
Meriterande
Erfarenhet av Automaster, TACDIS och Cabas
Om kunden
Kunden är en auktoriserad bilverkstad som sedan 2008 haft ett tydligt mål: att höja ribban i branschen Idag är de auktoriserade för 15 bilmärken och fortsätter växa med fokus på kvalitet, service och kundupplevelse. Bakom företaget finns långsiktiga ägare, som satsar på sina medarbetare
Förmåner
Personalrabatter
Rabatter på gym & hotell
Friskvårdsbidrag
Företagsmassage
Låter det som något för dig eller någon du känner?Ansök direkt eller kontakta oss så berättar vi mer. Rekrytering sker löpande så skicka din ansökan snarast.
Vi på Adacto People är specialiserade på yrken inom transport- och logistiksektorn. Genom oss kan du hitta rätt plats i branschen då vi rekryterar och anställer inom de flesta yrken. Vi vill vara en personlig arbetsgivare där man trivs, och vi värnar om att alla våra anställda blir sedda och hörda.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag - läs mer på vår hemsida: www.adactopeople.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7017304-1778953". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare adacto people AB
(org.nr 556978-5149), https://jobb.adactopeople.se
Gustaf Dalénsgatan 19 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
adacto people Jobbnummer
9673454