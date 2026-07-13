Alpha Dental söker tandsköterska för timanställning
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2026-07-13
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Alpha Dental söker tandsköterska för timanställning
Alpha Dental är en modern tandklinik i trevliga, ljusa lokaler mitt i Hallonbergen Centrum, med mycket goda kommunikationsmöjligheter. Vi söker nu en engagerad, utbildad tandsköterska för timanställning som vill bli en del av vårt team och arbeta vid behov.
Vi söker dig som har ett positivt engagemang, god samarbetsförmåga och hög social kompetens. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande men inte ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du trivs i ett engagerat team som värdesätter en trevlig arbetsmiljö, kvalitet och god service gentemot våra patienter.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Ansvara för sterilisering och hygienrutiner
Ta röntgenbilder
Boka och kalla patienter
Utföra administrativa uppgifterKvalifikationer
Tandsköterskeexamen
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av journalsystemet Opus Dental är meriterande
Anställningsform
Timanställning vid behov med start enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar utifrån verksamhetens behov och kan omfatta både vardagar och vissa lördagar.
Skicka gärna din ansökan och CV till info@alphadental.se
.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: info@alphadental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alpha Dental AB
(org.nr 559014-2757)
Lötsjövägen 1B 3TR (visa karta
)
174 52 SUNDBYBERG Jobbnummer
10001266