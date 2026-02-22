Alpha Dental expanderar och söker tandhygienist (heltid / deltid)
Alpha Dental AB / Tandsköterskejobb / Sundbyberg
2026-02-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Alpha Dental är en modern tandklinik i ljusa och trivsamma lokaler mitt i Hallonbergen Centrum, med mycket goda kommunikationsmöjligheter. Kliniken växer och vi söker nu en engagerad tandhygienist som vill vara en del av vår fortsatta utveckling.
Hos oss arbetar vi med kvalitet, noggrannhet och ett personligt bemötande. Vi värdesätter teamkänsla, struktur och en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Undersökningar och revisionspatienter
Förebyggande tandvård och patientinformation
Parodontal behandling och uppföljningKvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
Erfarenhet av Opus Dental är meriterande
Självständig, strukturerad och trygg i din yrkesroll
Vi erbjuder tjänst på heltid eller deltid enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan och CV till info@alphadental.se
. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: info@alphadental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alpha Dental AB
(org.nr 559014-2757)
Lötsjövägen 1B 3TR (visa karta
)
174 52 SUNDBYBERG Jobbnummer
9756244