Almia söker medicinsjuksköterska till Skellefteå
Almia AB / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2025-11-04
Gör det som du älskar, som konsult!Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Vi söker dig med minst två års erfarenhet. Vi ser gärna att du som konsult har god samarbetsförmåga, är noggrann, och ansvarstagande.Dina arbetsuppgifter
Som medicinsjuksköterska hos Almia får du chansen att arbeta ute hos våra kunder med varierande arbetsuppgifter inom medicinsk vård. Du kommer att vårda patienter med olika medicinska tillstånd, administrera medicinering och samarbeta med vårdteam. Arbetsmiljön är omväxlande och skiftar beroende på kund och avdelning. Kontakta oss för mer information om detta uppdrag och hur du kan utvecklas tillsammans med Almia.
Finner du tjänsten som Medicinsjuksköterska till Skellefteå intressant är du är varmt välkommen att höra av dig direkt till Amanda Aletto eller någon av hennes kollegor på rekrytering@almia.se
eller 08-410 250 50. Vi ser fram emot att höra från dig! Har du redan ett uppdrag men vet en klockren kandidat, tipsa vidare och ta del av en tipsbonus!
Tillsammans med din konsultchef på Almia får du skapa det bästa upplägget som passar just dig och dina behov. Vi gör vårt yttersta för att lyssna och förstå vem du är, vad du vill och vad du behöver. Vi vill helt enkelt veta vad som är viktigt för dig. Därför är vi extra lyhörda för vad du har för behov och önskemål när det kommer till uppdragets period, omfattning, geografiskt område samt arbetstider. Det absolut viktigaste för oss är att vi tillsammans hittar ett upplägg som går att anpassa efter ditt livspussel.Dina personliga egenskaper
Du är en positiv och engagerad kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarsfull och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. För att lyckas som konsult är det viktigt att du är prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du har du goda kunskaper i svenska och drivs av utmaningar och nya möjligheter.
Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön
En engagerad konsultchef
Fördelaktiga förmånspaket
Trygga villkor
Tipsbonus
Bli en del av Almia-familjen
Almia Vårdbemanning är ett rikstäckande bolag med stort hjärta som gör allt för att du som konsult ska trivas och må bra. Tillsammans med dig följer vi dina önskemål och matchar uppdrag efter din erfarenhet. Du kommer alltid känna att du har ett stöd i din närmaste konsultchef, vars viktigaste uppgift är att se till att du mår bra.
Hos oss på Almia får du ta del av en varm kultur där varje anställd är unik och får högsta prioritet från oss i form av engagemang, tillhörighet och tillgänglighet. I ditt dagliga jobb som konsult är du en del av ett vårdteam, med allt vad det innebär. Som konsult hos Almia är du också en viktig del av vårt team, och vår gemenskap. Vi håller kontakt, följer dig i uppdragen, finns alltid nära till hands och hjälper dig att lösa de eventuella problem som kan dyka upp längs vägen. Vi ser även till att du får träffa dina Almia-kollegor då och då för att utbyta tankar, tips och erfarenheter.
Vi tar hand om varandra, lika självklart naturligt som att du tar hand om andra.
Sista svarsdag
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!www.almia.se
08-410 250 50rekrytering@almia.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@almia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Almia AB
(org.nr 559058-4610) Kontakt
Konsultchef
Amanda Aletto rekrytering@almia.se +46841025050 Jobbnummer
9587975