Almia söker enhetschef för uppdrag i Avesta
Almia AB / Sjukvårdschefsjobb / Avesta Visa alla sjukvårdschefsjobb i Avesta
2025-08-13
Är du intresserad av nytt jobbuppdrag? I skrivande stund söker vi dig som är intresserad av tjänsten som enhetschef för uppdrag i Motala.
Kontakta julia@almia.se
så berättar vi mer om tjänsten.
Om uppdraget
Tjänsten är på visstid och innefattar arbete som enhetschef.Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av en chefsroll inom kommunal verksamhet. Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som enhetschef inom vård. Ta kontakt med oss för mer information. Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder dig
Din egen personliga konsultchefKarriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag
Bra betalt och fördelaktiga förmånspaket
Stort utrymme och frihet att styra över din tillvaro, bland annat flexibel schemaläggning
Om Almia Vårdbemanning - Familjära, engagerade, professionella
Almia är ett litet, personligt och familjärt bolag som förmedlar vårdjobb över hela Sverige, allt från enstaka arbetspass till uppdrag som sträcker sig över flera år framåt. Vi har ett starkt engagemang för våra anställda och vet att trivsel på arbetsplatsen är en nyckelfaktor för bra resultat. Därför bryr vi oss lite extra om hur du mår och trivs. Hos oss på Almia får du ta del av en kultur med högt i tak där kvalitet och långsiktighet är ledorden i alla våra åtaganden och där varje anställd är unik och får högsta prioritet från oss i form av engagemang, tillhörighet och tillgänglighet. Vi ger dig helt enkelt alla förutsättningar du behöver för att ta hand om andra.
Sista svarsdag
Urval görs löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.
