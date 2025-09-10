Almia söker en fritidsledare för konsultuppdrag
2025-09-10
Nu söker vi en trygg och engagerad fritidsledare till ett meningsfullt uppdrag på ett ungdomshem i sydöstra Sverige under med start så snart som möjligt. Uppdraget innebär arbete med ungdomar i behov av struktur, gränser och stöd, i en miljö där varje insats spelar roll.
Om uppdraget
Som fritidsledare arbetare du på en skola där man jobbar du med små elevgrupper. Eleverna kan stanna både under kortare och längre perioder, och därför är det avgörande att möta dem med ett positivt förhållningssätt samt arbeta motiverande. Målgruppen är äldre pojkar som vårdas med särskilda befogenheter och i en miljö med höga säkerhetskrav. Du är en lyhörd och självgående person med stort tålamod och god empatisk förmåga.
Har detta fångat ditt intresse? Tveka inte att höra av dig till Julia eller någon av hennes kollegor på rekrytering@almia.se
eller ring oss på 08-410 250 50. Tillsättning sker löpande.
Omfattning & introduktion
Heltid (40h/v)
Arbetstider: Dagtid
Vi söker dig som har:
Du har en fritidsledarutbildning eller annan utbildning med inriktning mot barn och ungdomar som bedöms likvärdig.
Minst ett års erfarenhet.
God svenska i tal och skrift.
Ett tryggt, stabilt och respektfullt bemötande.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med inlåsta ungdomar eller institutionsvård
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
Mejla rekrytering@almia.se eller ring 0841025050 för mer information.
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
