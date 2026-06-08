Alltime Sverige söker sommarpersonal i Gävle med omnejd
Alltime Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Gävle Visa alla fastighetsskötarjobb i Gävle
2026-06-08
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Alltime Sverige söker sommarpersonal.
Alltime Sverige arbetar med kvalitativ fastighetsteknisk förvaltning och fastighetsservice där kundernas behov och önskemål ska uppfyllas med råge.
Våra kunder ska känna sig mer än nöjda och därför gör vi alltid lite mer än vad som förväntas av oss. Vi kan el, värme, sanitet, VVS, ventilation, styr- och reglerteknik, byggservice och projektledning.
Alltime Sverige finns från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vi sköter den tekniska förvaltningen av våra kunders fastigheter. Koncernen omsätter i bolagen Alltime Sverige AB, FastighetsCompetens i Norrland AB, Alltime Stockholm AB och Alltime i Malmfälten AB, närmare 400 miljoner med bra resultat. Alltime Sverige ingår i den finska koncernen Alltime Group OY.
Nu behöver Alltime Sverige fler medarbetare med ett genuint intresse för fastigheter, kvalitet och ett gott hantverk.
Arbetsuppgifterna
Hos oss arbetar du med yttre underhåll av fastigheter och grönytor. Våra kunder är större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, vilket gör att typ av uppdrag och omfattning varierar.
Bland arbetsuppgifterna kan nämnas:
Gräsklippning
Övrigt trädgårdsarbete
Skräpplockning
Utbildning/erfarenhet
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande, men ej ett krav.
B-körkort manuell är ett krav. All rapportering sker i dator och i mobil, så erfarenhet av datoriserade program för rapportering är önskvärt.Publiceringsdatum2026-06-08Dina personliga egenskaper
I denna rekryteringsprocess läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna. Vi söker dig är noggrann, ordningsam och positiv. Du är social, självgående och gillar service. Du är flexibel och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vi erbjuder dig arbete i ett prestigelöst och modernt företag med bra företagskultur och goda värderingar. Naturligtvis har vi kollektivavtal. Vi tror att mångfald i ett företag berikar verksamheten. Urval kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: eva.jonsson@alltime.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alltime Sverige AB
(org.nr 556476-0626)
Atlasgatan 7 (visa karta
)
802 86 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9952390