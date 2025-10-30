Alltime söker 3 kvalificerade fastighetstekniker/driftstekniker i Gävle
Alltime Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Gävle
2025-10-30
Alltime Sverige växer i Gävle och söker därför 3 kvalificerade fastighetstekniker/driftstekniker.
Alltime Sverige arbetar med kvalitativ fastighetsteknisk förvaltning och fastighetsservice där kundernas behov och önskemål ska uppfyllas med råge.
Våra kunder ska känna sig mer än nöjda och därför gör vi alltid lite mer än vad som förväntas av oss. Vi kan el, värme, sanitet, VVS, ventilation, styr- och reglerteknik, byggservice och projektledning.
Alltime Sverige finns från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vi sköter den tekniska förvaltningen av våra kunders fastigheter. Koncernen omsätter i bolagen Alltime Sverige AB, FastighetsCompetens i Norrland AB, Fastighetmästaren Supply AB och Alltime Stockholm AB, närmare 400 miljoner med bra resultat. Alltime Sverige ingår i den finska koncernen Alltime Group OY.
Nu behöver Alltime Sverige fler medarbetare med ett genuint intresse för fastigheter, kvalitet och ett gott hantverk.
Arbetsuppgifterna
Hos oss arbetar du med fastighetsteknisk förvaltning, underhåll och reparationer. Våra kunder är större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, vilket gör att typ av uppdrag och omfattning varierar.
Bland arbetsuppgifterna kan nämnas:
Rondering och skötsel av fastigheterna,
Funktionstest, felsökning, reparationer och underhåll inom ventilation, el, vvs, bygg,
Kontakt med kunder och leverantörer,
Underhåll och felavhjälpning av exempelvis brandlarm, sprinklersystem, ventilation.
Kalkylera vanligt förekommande reparationer och åtgärder.
Utbildning/erfarenhet
Du arbetar idag som driftstekniker, ventilationstekniker, elektriker, VVS-montör, snickare, fastighetstekniker eller med likartade arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har lämplig utbildning inom området samt några års erfarenhet inom ditt yrke.
B-körkort är ett krav. All rapportering sker i dator och i mobil, så erfarenhet av datoriserade program för rapportering är önskvärt.
Personliga egenskaper
I denna rekryteringsprocess läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna. Vi söker dig som vill utvecklas inom området, är kvalitetsmedveten, ordningsam och positiv. Du är social, självgående, gillar service och har förmåga att fatta beslut när så krävs. Du är flexibel och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vi erbjuder dig en trygg tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning i ett prestigelöst och modernt företag med bra företagskultur och goda värderingar. Naturligtvis har vi kollektivavtal. Vi tror att mångfald i ett företag berikar verksamheten. Urval kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: sofia.bjerken@alltime.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alltime Sverige AB
(org.nr 556476-0626)
Atlasgatan 7 (visa karta
)
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Sofia Bjerkén sofia.bjerken@alltime.se 076 106 11 87
9581575