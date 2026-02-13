Allt i Ventilation Stockholm AB söker ventilationsmontörer.
Vi söker nu engagerade ventilationsmontörer till vårt växande team!
Som ventilationsmontör hos oss kommer du att arbeta med installation och montering av ventilationssystem - allt från kanaler till aggregat och fläktar. Arbetet utförs huvudsakligen i team, där samarbete och noggrannhet är en självklar del av vardagen.
Vi erbjuder dig:
Ett varierande och utvecklande arbete
Konkurrenskraftiga villkor
Goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och har ett genuint intresse för ventilationsteknik. Är du dessutom en lagspelare som gillar att ta ansvar och utvecklas i ditt yrke? Då kan du vara den vi letar efter!
Välkommen med din ansökan till Allt i Ventilation Stockholm AB - framtidens ventilationslösningar börjar här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: info@alltivent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allt i ventilation Stockholm AB
(org.nr 559240-7166) Kontakt
Suhrob Holov suhrob@alltivent.se 0704509437 Jobbnummer
9742899