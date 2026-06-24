Allt i allo till Kvikkkokk Fjällstation sommarsäsong 2026

Kvikkjokk Fjällstation AB / Receptionistjobb / Jokkmokk
2026-06-24


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Kvikkjokk ligger längst in i den Lappländska fjällvärlden - vid vägs ände. Den som söker naturens skönhet, bör besöka Kvikkjokk. I anslutning till Kvikkjokk ligger de två stora nationalparkerna Padjelanta och Sarek som tillsammans med Stora Sjöfallet också utgör världsarvsområdet Laponia som inrättades 1995 av Unesco.
Det finns 60 bäddar med två- till flerbäddsrum i två byggnader. Den timrade byggnaden från 1928 med trivsamma rum och sällskapsrum med utsikt över Sarekfjällen. Vi erbjuder förutom restaurang även café och bar samt en mindre butik.
Kvikkjokk är en liten by och det är 12 mil till Jokkmokk som är närmaste samhälle. Våra gäster söker naturupplevelser och många ger sig ut på längre eller kortare vandringar.

Vi söker någon som vill jobba i vårt team och sköta återvinningen centralen, hjälpa i disken och städet, helt enkelt där behovet finns
Körkort är ett krav.
Från mitten av juli till slutet av september 2026
Vi ser att du är en glad person med många bollar i luften som gillar högt tempo och jobbar bra både självständigt och i lag.
Att jobba på fjällstation innebär att personalen bor, lever och arbetar tillsammans under några månader. Boende ingår och kostavdrag görs.
Vi arbetar enligt kollektivavtal mellan HRF och VISITA.
Ansökan skickas med personligt brev samt CV till:
ansokan@kvikkjokkfjallstation.se
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: ansvarig@kvikkjokkfjallstation.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kvikkjokk Fjällstation AB (org.nr 556785-3022)
Storvägen 19 Kvikkjokks Fjällstation (visa karta)
962 02  KVIKKJOKK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Johan Sköld
ansokan@kvikkjokkfjallstation.se

Jobbnummer
9977970

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